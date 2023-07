Important incendie au centre-ville de Grand-Mère

Un important incendie s'est déclaré mardi, un peu avant 16 h, sur l'avenue de Grand-Mère à Shawinigan. Vers 19 h, l'incendie était maîtrisé, mais les pompiers avaient du travail pour encore quelques heures.

L'immeuble touché est un bâtiment de trois étages. Au rez-de-chaussée se trouvaient des commerces, dont une boutique de couture. Aux autres étages se trouvaient des logements.

Les bâtiments voisins ont été également évacués. Le secteur est dense, le risque de propagation était élevé, dit la Ville de Shawinigan.

De l'avenue de Grand-Mère, les flammes n'étaient pas visibles, mais un important nuage de fumée recouvrait le secteur en fin d'après-midi. Il était possible d'apercevoir beaucoup de fumée à l'arrière de l'immeuble sur l'avenue Larocque où se trouvait le foyer de l'incendie.

Des locataires pris au dépourvu

Beaucoup de locataires de l'immeuble se sont regroupés sur le terrain de l'église située en face. Certains étaient sous le choc et ne savaient pas quand ils pourraient réintégrer leur logement. Certains ont dû abandonner leur animal de compagnie à l'intérieur.

Sébastien Valois fait partie des locataires. Ç’a brûlé plus en bas, nous autres on se trouvait à être au troisième, mais ça aurait pu tout prendre en feu.

C’est la présence de fumée qui a alerté Tommy Fortin, un autre locataire. J’ai vu de la fumée dans mon appartement, je suis sorti dans le couloir. C’était rempli de fumée. Ma première réaction a été de sortir mon chien. Après ça, je suis allé l’attacher dehors et je suis rentré en dedans sortir tout le monde.

René Désilets, aussi, locataire, n'est pas assuré. Il est en situation de handicap physique. Il a dû quitter son logement du deuxième étage en marchant à quatre pattes avant qu'une bonne samaritaine lui vienne en aide avec un fauteuil roulant. Ça m’a dit de m’en aller le plus vite possible. J’ai laissé mon cellulaire, j’ai tout laissé là, j’ai rien emmené. J'avais de la misère, elle, elle m’a aidé avec une chaise roulante. Je me suis assis. J’ai avalé de la boucane, mais pas tant que ça.

Causes incertaines

Pour le moment, il est trop tôt pour déterminer une cause. Une enquête est en cours à ce sujet.

Le travail des pompiers a été très physique en raison de la chaleur et du bois d'œuvre qu'il fallait dégager pour accéder au foyer.

Une alarme générale a été déclenchée. Des renforts de Trois-Rivières, de Saint-Boniface et de Mékinac ont été nécessaires, explique le chef aux opérations au Service de sécurité incendie de la Ville de Shawinigan, Samuel St-Onge.

C’est un bâtiment de trois étages qui est attaché des deux côtés, puis on a un garage qui est à l'arrière avec des galeries qui sont bâties par-dessus. Le feu est principalement pris là dans la section garage arrière, avec une propagation intérieure au premier étage. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de personnel. C'est une construction qui a été rajoutée avec les années, des vieux bâtiments.

Les sinistrés qui ne trouvent pas d'endroit où loger seront pris en charge par la Croix-Rouge, confirme la Ville de Shawinigan.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger