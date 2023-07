Embauche d’une sauveteuse : le Camping Jonquière pourra rendre sa plage accessible

Soupir de soulagement au Camping Jonquière. La plage, qui était fermée à la baignade depuis deux semaines, conséquence du départ de l'ancien sauveteur, sera accessible de nouveau. Une nouvelle sauveteuse originaire de Chibougamau va entrer en poste à la fin de la semaine.

La jeune femme de 18 ans, Maude Pichette, aura des conditions de travail plus que compétitives. Elle est impatiemment attendue au Camping Jonquière. Elle prendra possession de cette chaise dans quelques jours pour le plus grand plaisir des campeurs.

On dit sauveteuse, mais on pourrait quasiment dire "héroïne" pour la gang cet été!

J'ai envoyé un courriel avec mon CV et 20 minutes plus tard, la directrice générale m'a tout de suite répondu. Puis ça a cliqué de même, elle m'a dit : "c'est quand que tu peux commencer?" , a expliqué la nouvelle sauveteuse Maude Pichette.

30 dollars de l’heure

Le Camping Jonquière a été plus que convainquant dans son offre d'emploi : trente dollars de l'heure, 40 heures par semaine, des allocations alimentaires et une roulotte privée. Maude Pichette ne s'en cache pas, ce sont ces conditions de travail alléchantes qui la poussent à quitter Chibougamau pour venir passer le reste de l'été ici avant de reprendre ses études au Cégep de Chicoutimi.

Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Oui, c'est vraiment à cause des conditions, à cause du salaire qui était vraiment plus haut que celui que j'ai en ce moment, le logement, mon épicerie payée, tout ça, que des avantages , a ajouté Maude Pichette.

De son côté, le président du Camping Jonquière estime que les employeurs n'ont plus le choix d'augmenter les enchères s'ils veulent trouver des employés qualifiés.

Moi, c'est la leçon que j'en tire. Puis je ne suis pas amer avec ça. Il y aurait peut-être fallu y penser avant. Mais on fonctionnait encore sur le pilote automatique. C'était l'offre qui dure depuis des années, mais ça ne fait plus , a fait valoir André Lessard.

André Lessard est président du conseil d'administration du Camping Jonquière. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Soulagement

André Lessard pousse un véritable soupir de soulagement après avoir trouvé la perle rare, surtout à l'approche des vacances de la construction. Il redoutait de devoir annuler de nombreuses activités au camping. Il assure que malgré le salaire élevé, les prix d'entrée demeureront les mêmes pour les visiteurs.

C'est le fun quand il y a de l'ambiance, une plage. On aime ça quand il y a beaucoup de monde qui profite de la chaleur et du beau temps , s’est réjoui le campeur Hubert Gaudreau.

Si tout se déroule comme prévu, la sauveteuse va entrer en poste vendredi, alors que la Semaine nationale de prévention de la noyade, qui se déroule du 16 au 22 juillet, tirera à sa fin. La baignade sera donc de nouveau permise, et ce, jusqu'à la fête du Travail.

D’après un reportage de Mireille Chayer