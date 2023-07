Une infirmière de l'Alberta s'est vu retirer son autorisation d'exercer dans la province après que l’ordre professionnel auquel elle appartient a dit avoir constaté qu'elle avait abusé sexuellement l'un de ses anciens patients.

Selon le conseil de discipline de l'Ordre des infirmières autorisées de l'Alberta, Paige Magnusson aurait eu une relation sexuelle avec une personne quelques semaines seulement après l'avoir soignée dans un centre de désintoxication.

Cette conduite constitue l'une des fautes les plus graves qu'une infirmière auxiliaire puisse commettre , peut-on lire dans la décision de l'ordre professionnel rendue en novembre.

S'engager dans une relation sexuelle avec un patient présente la possibilité d'un préjudice important pour le patient et sape la relation thérapeutique.

Paige Magnusson travaillait dans un centre de traitement des dépendances près de Lloydminster. Le patient y était admis pour un traitement d'environ six semaines pour un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes.

Photos explicites et séjour à l'hôtel

L’affaire remonte au printemps 2021 et l’infirmière avait terminé sa formation un an plus tôt.

Le rapport indique que ses initiales sont inscrites dans le dossier du patient et qu'elle était chargée de lui administrer des médicaments tels que la suboxone. Un membre du public s'est plaint au collège, alléguant avoir entretenu une relation sexuelle avec l’infirmière entre mars et août.

Des documents indiquent également qu’elle a envoyé un message par Facebook à son ancien patient un mois après la sortie de l'hôpital de ce dernier.

Le conseil de discipline de l’ordre des infirmières affirme que la communication qui s'en est suivie comprenait des messages et des photos sexuellement explicites de Paige Magnusson. Selon le rapport de l'ordre, l’infirmière et son ancien patient ont partagé une chambre d'hôtel à Edmonton et ont eu des relations sexuelles à de multiples occasions .

Le rapport allègue également qu'elle a injecté à son ancien patient un agent inconnu en prévision d'un rendez-vous pour un tatouage cet été-là.

Paige Magnusson a admis les allégations lors de son audition, selon le rapport.

Ils sont restés en contact jusqu'en août de cette année-là, et l’infirmière a laissé un message vocal à son ancien patient à l'occasion de l'anniversaire de la sobriété de ce dernier, en décembre.

Violations des garde-fous de la profession

L’ordre des infirmières constate des violations des règles de conduite et d'éthique. Les normes professionnelles applicables interdisent aux membres d'avoir des relations sexuelles avec des patients pendant au moins un an après la dernière fois qu'elles leur ont prodigué des soins médicaux.

L'ordre estime que le non-respect de ce délai est un abus sexuel. Une déclaration de l'ancien patient fait état de l'impact personnel et mental qu’il dit avoir ressenti après les interactions avec Paige Magnusson.

Selon Monty Ghosh, spécialiste du traitement des toxicomanies et professeur adjoint à l'Université de Calgary et à l'Université de l'Alberta à Edmonton, les personnes qui suivent un traitement contre la dépendance peuvent être particulièrement vulnérables.

Nous devons vraiment faire attention à la manière dont nous abordons nos clients et être conscients qu'ils peuvent avoir subi des traumatismes dans le passé et que tout ce que nous faisons avec eux peut les raviver. Et cela inclut le fait de brouiller les frontières entre les relations et l'intimité.

Outre l’annulation de son permis d’exercer, l’infirmière a été condamnée à payer 25 % des frais de l'enquête et de l'audience.

En 2022, l'Ordre des infirmières autorisées en Alberta a reçu 148 plaintes de faute professionnelle, dont quatre portaient sur des abus sexuels ou une mauvaise conduite à l'égard d'un patient. Le cas de Paige Magnusson est le seul des quatre à avoir entraîné l'annulation du permis d’exercer.

Avec les informations de Elise von Scheel