Un projet touristique qui inquiète à lac des Piles

À Shawinigan, un projet estimé à quatre millions de dollars qui reçoit l’appui du ministère du Tourisme est loin de plaire aux résidents du lac des Piles. Ils sont une centaine à demander à la ville de Shawinigan d’y mettre un frein, au moins pour un moment, le temps d’instaurer des balises claires sur ce qu'il est permis ou non de faire, afin de protéger le lac.

C’est l’un des plus beaux lacs de la Mauricie. Shawinigan y puise une partie de son eau potable.

Les lieux inspirent la détente. Le chanteur David Lavergne et sa conjointe souhaitent y construire six petits chalets locatifs, adaptés à une clientèle à mobilité réduite.

On veut intégrer tous les éléments d’un spa nordique c’est-à-dire un bain vapeur, un spa, un bassin de froid. On veut que les gens puissent venir se ressourcer, faire un circuit thermal , explique-t-il.

L’entreprise pourrait accueillir un maximum de 44 villégiateurs à la fois. Pour se faire, la ville de Shawinigan doit modifier le zonage d’un vaste terrain de 66 arpents, soit plus de deux millions de pieds carrés.

Autour du lac, l’opposition se fait entendre.

On a un petit projet localement qui est très intéressant et qu’on dit écoresponsable, mais malheureusement vivre dans la nature ce n’est pas très bon pour la nature. Plus il y a des gens autour du lac des Piles qui est comme un immense entonnoir, plus il y a des gens, même si on fait attention, il risque d’y avoir des particules qu’on ne souhaite pas avoir dans le lac qui se ramassent dans le lac , explique Luc Robitaille, l’un des riverains du lac des Piles.

L’un des chalets de cinq chambres serait construit en haut de la montagne. Les riverains craignent les impacts de cette construction, notamment pour le ruissellement des eaux et la stabilité du sol. C’est que d’autres chalets sont construits à proximité.

Avec un emplacement comme ça qui va nécessiter du déboisement et du dynamitage, c’est inquiétant , dit Gilles Dontigny.

L’association des résidents déplore l’absence d’un plan directeur. En d’autres mots : des balises claires sur ce qui est permis ou non par la ville autour du lac.

Les gens se posaient la question combien de fois par année on va devoir venir poser des questions sur un projet pas nécessairement clair. Et qui n’explique pas aux citoyens comment va être protégée la ressource

David Lavergne tient à se faire rassurant. On a un protocole de développement durable et d'écoresponsabilité, on a décliné nos intentions dans un document de dix pages qu’on n’a pas eu la chance de présenter lors de la rencontre de lundi. En ce qui concerne le lot dont il y a un voisin plus proche, je suis très enthousiaste sur les solutions possibles qu’on puisse mettre en place pour trouver un compromis ou tout le monde va vivre en harmonie.

Un futur incertain

Une centaine de personnes a participé à la consultation publique.

Parmi les inquiétudes, c’est le jour où M. Lavergne va vendre, le prochain promoteur peut faire ce qu’il veut. Non. Si on libelle comme ils le veulent, [comme un] projet particulier, bien ça va suivre. Il faudra demander une dérogation par la suite, tout ça va suivre au prochain propriétaire.

David Lavergne est formel, il entend se retirer si une étude sérieuse prouve que son projet peut avoir un réel impact sur l’écosystème du Lac-des-Piles.