Les changements climatiques et la hausse des feux de forêt sont liés, selon des experts

Le Canada vit sa pire saison de feux de forêt de son histoire, selon les données du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) et des experts indiquent que les changements climatiques sont en partie responsables de ce phénomène.

Depuis le début de l'année, presque 11 millions d'hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent de la taille de Cuba.

Le dernier record remontait à plus de 30 ans, avec 7,6 millions d’hectares de forêt brûlés en 1989.

En 2023, plus de 300 feux ont brulé la végétation en Saskatchewan, selon l'Agence provinciale de la sécurité publique.

La responsable des communications au CIFFC , Jennifer Kamau, affirme que les changements climatiques ont eu un impact important dans cette saison historique.

On observe que les saisons de feux dans les dernières années commencent plus tôt et durent plus longtemps. Donc c'est sûr qu’on verra encore plus d’activités des feux et d’incendies de forêt pour les saisons à venir.

Même son de cloche pour le chercheur pour Ressources naturelles Canada, Yan Boulanger. Il qualifie la situation d’unique, mais ajoute qu’elle risque de se reproduire dans le futur.

Les changements du climat comme les extrêmes dans les précipitations ou encore les journées chaudes accentuent le risque de feu, explique le chercheur.

Les feux causés par l’humain sont en diminution

Il y a quand même une certaine efficacité à sensibiliser la population aux feux de forêt, selon Yan Boulanger.

Depuis la fin des années 90, le nombre de feux causés par les humains est en diminution au Canada, explique-t-il.

Évidemment ce n’est pas la panacée, il y a encore du travail à faire.

Par exemple, en Saskatchewan, l’Agence provinciale de sécurité publique déclare que les feux de printemps sont d’origine humaine.

La province compte d'ailleurs 27 feux actifs, en date de mardi aux alentours de 18 h.

Il y aurait actuellement 905 feux actifs au pays, selon le centre interservices des feux de forêt du Canada .

Depuis le début de la saison des feux, il y a eu un peu plus de 4000 incendies à travers le pays, dont 586 qui sont non encore contrôlés.

Le CIFFC s'attend à ce que les feux au Canada et en Saskatchewan soient de plus en plus fréquents et intenses à cause des changements climatiques.

Avec les informations de Perrine Pinel