À l'angle des avenues Pape et Danforth, dans l'est de Toronto, plusieurs commerçants tentent de vider leurs étagères. D’autres ont déjà plié bagage. Dans les fenêtres, des affiches annoncent la fermeture ou le déménagement de leur commerce.

Ces commerçants sont en voie d’être expropriés par l’agence de transport provinciale Metrolinx pour permettre la construction de l’une des 15 stations de la future ligne Ontario.

Avec une facture qui dépasse maintenant les 17 milliards de dollars, cette nouvelle ligne de métro qui reliera l'actuel Centre des sciences à la Place de l’Ontario est le projet de mobilité phare du gouvernement Ford dans la région.

Roger Paupst, qui habite le secteur depuis des décennies, profite des derniers jours d'ouverture de l’un de ses restaurants préférés sur l'avenue Danforth.

Roger Paupst et Vera Neale sont des habitués d'un restaurant de l'avenue Danforth qui fermera bientôt ses portes. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Je discute avec les commerçants qui ferment et ils savent que leurs clients sont déçus. Ils le sont aussi , soutient M. Paupst, qui craint de perdre l’esprit de communauté qui règne entre les gens qui fréquentent ces commerces.

Si les propriétaires sont mécontents de la tournure des évènements, ils ne peuvent discuter publiquement des circonstances de leur éviction. Comme l’a constaté Radio-Canada, ils sont tenus au silence par la signature d'ententes de confidentialité.

Aux dires de Paula Fletcher, la conseillère municipale du quartier en question, même des locataires ont dû signer de telles ententes.

Je n’ai jamais rien vu de tel et c’est l’une des choses les plus absurdes que j’aie vues de ma vie.

Incertitude entourant le relogement de locataires

La conseillère municipale raconte qu’un échange avec le propriétaire d’un immeuble qui sera éventuellement démoli a éveillé ses craintes.

Il m’a dit que l’immeuble comportait plusieurs logements et qu’il ne sait pas où iraient tous ses locataires , relate Mme Fletcher.

Elle ne s’explique pas pourquoi Metrolinx, une agence provinciale, ne peut pas garantir publiquement que ces personnes seront relogées, comme l’exige la Ville dans les projets qu’elle supervise.

Lorsque la Société d’habitation de Toronto procède à un projet de revitalisation comme celui de Regent Park [l’agence] soutient les locataires au cours de toutes les étapes du processus. Metrolinx n'applique pas cette norme, et c’est dommage , ajoute la conseillère.

L’agence dit respecter la loi

Metrolinx n’a pas voulu détailler le nombre de personnes qui sont touchées par les expropriations en vue de la construction de la future station de métro.

Dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada, l’agence de transport soutient ne faire l’acquisition que des terrains absolument nécessaires à la réalisation du projet.

La ligne Ontario comportera 15 stations et reliera l'actuel Centre des sciences de l'Ontario à la Place de l'Ontario. Photo : Source : Metrolinx

Elle ajoute que la signature d'ententes de confidentialité est une mesure habituelle dans la conclusion d’accords à l’amiable et qu’elle continuera de soutenir les personnes touchées par le processus d'expropriation.

Metrolinx dit par ailleurs se conformer entièrement à la Loi sur l’expropriation.

Malgré ses critiques, Mme Fletcher ne remet pas en cause la nécessité de procéder à certaines expropriations pour permettre de construire des infrastructures de transport en commun. Elle souhaiterait néanmoins que Metrolinx fasse preuve de plus de transparence et de sensibilité.