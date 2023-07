Entente de principe rejetée par le syndicat des débardeurs, la grève reprend en C.-B.

L'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) a annoncé dans un communiqué publié mardi après-midi que la direction du caucus du Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWUC) a rejeté l'entente de principe conclue jeudi dernier. L’entente de principe n’a donc pas été soumise au vote des quelque 7400 membres du syndicat.

Les piquets de grève sont de retour depuis 16 h 30, mardi. Le président du syndicat, Rob Ashton, estime que l’entente de principe ne va pas assez loin pour protéger les emplois menacés par la sous-traitance. Par communiqué, il précise qu’il ne croit pas que les recommandations de l’entente allaient efficacement protéger les emplois actuels et futurs.

Il ajoute que l’enjeu des salaires n’a pas été réglé étant donné les profits qui ont été engrangés par les employeurs maritimes dans les dernières années et le coût de la vie à la hausse.

L'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique, pour sa part, affirme que la direction du caucus syndical choisit de nuire à l’économie canadienne en rejetant cette entente de principe.

L’entente proposait une convention collective s’étalant sur 4 ans, une durée trop longue selon le syndicat. L'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique affirme qu’elle s’engageait à une hausse de salaire et d’avantages sociaux qui était au-delà du 10 % appliqué au cours des trois dernières années. Cette hausse, toujours selon les employeurs, allait au-delà de ce qui avait été proposé dans les règlements syndicaux au sein des secteurs privés et publics.

L'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique disait vouloir répondre également aux inquiétudes de sous-traitance en misant sur une couverture d’avantages sociaux pour tous les travailleurs occasionnels, en offrant une indemnité pour les outils et en s'engageant à augmenter de 15 % le nombre d’apprentis dans le milieu.

Ouvrir en mode plein écran Les débardeurs avaient fait grève pendant 13 jours à partir du 1er juillet, et avaient repris le travail samedi. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, y voit une preuve de l’incompétence de Seamus O’Regan, ministre fédéral du Travail. « Il affirmait avoir obtenu un accord pour mettre fin à la grève, mais les coûts énormes sont de retour pour les consommateurs, les travailleurs et les entreprises », déclare-t-il sur Twitter.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, craint pour sa part des pertes de centaines de millions de dollars pour les producteurs de sa province et plus généralement ceux du pays. « Plus longtemps cette grève perdure, plus la crédibilité du Canada comme partenaire commercial de confiance est minée », dit-elle dans un gazouillis.

Déception dans le milieu des affaires

Le Canadien National a réagi à l’annonce de la reprise de la grève en déclarant « s’inquiéter des répercussions de l’arrêt de travail sur l’économie nord-américaine et sur la réputation du Canada en tant que partenaire commercial ».

Nos chaînes d'approvisionnement ont besoin de fiabilité, de stabilité et de prévisibilité pour fonctionner correctement. Nous demandons instamment au gouvernement et aux deux parties de faire tout ce qui est nécessaire pour que les marchandises circulent à nouveau.

Matthew Holmes, premier vice-président de la Chambre de commerce du Canada pour les politiques et relations gouvernementales, affirme qu’il n’est pas surpris par cette issue, et dit qu’il avait un pressentiment que cette entente de principe n’aurait pas été faite de bonne foi avec le syndicat.

« On sent qu’il y a un manque de direction politique. On veut voir le gouvernement et tous les partis politiques rappeler le Parlement pour voter une loi spéciale forçant le retour au travail jusqu’à ce que les deux parties se mettent d’accord pour régler tout ça. »

Ouvrir en mode plein écran Un compteur affiche une estimation des pertes entraînées à cause de la grève, d'après la Chambre de commerce du Grand Vancouver. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Même son de cloche du côté de la Chambre de commerce du Grand Vancouver. La présidente, Bridgitte Anderson, se déclare déçue par le rejet de l’entente de principe.

« Malheureusement, nous devons redémarrer notre compteur de fermeture du port qui calcule qu’environ 800 millions de dollars en biens seront perturbés par jour », précise-t-elle par communiqué. Elle fait ainsi référence à un outil qui avait été dévoilé la semaine dernière pour faire pression sur le gouvernement fédéral.