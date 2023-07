Une saison déplorable pour les producteurs de fraises de Saguenay en raison de la pluie

Une partie des récoltes des producteurs de fraises de la région tombe presque entièrement à l'eau en raison des pluies abondantes des dernières semaines.

Aux Jardins de Saint-Martin, dans l'arrondissement de La Baie, à Saguenay, de vastes parcelles de terre ont été ravagées.

J'ai jeté un champ complet, puis un autre demi-champ. On a même de la misère à produire les nouvelles plantations qu'on a faites cette année. On n’est pas capable d'avoir accès. Les champs sont trop gorgés d'eau et la machinerie ne se rend pas , se désole Sonia Boivin, la propriétaire de l’entreprise agroalimentaire.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Boivin est la propriétaire des Jardins de Saint-Martin. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Les précipitations sont abondantes depuis le début du mois de juillet un peu partout au Québec. La région ne fait pas exception : lors de la fête du Canada, 130 millimètres de pluie sont tombés en deux heures, ce qui a causé des glissements de terrain à Rivière-Éternité.

Publicité

Les petits fruits s’en retrouvent moins savoureuses. Les fraises sont trop gorgées d'eau et elles s'épuisent facilement. Le sucre ne se fait pas. Une fraise qui a trop d'eau ne goûte plus rien , poursuit-elle.

Les amateurs de produits estivaux qui se présentent pour faire de l'autocueillette doivent mener un tri minutieux afin de remplir leur panier. Il faut peut-être prendre plus garde parce qu'il y a plus de pourriture que ceux qui sont à terre, mais en général on pensait que ça allait être pire que ça , a affirmé un client croisé sur place.

En dent de scie

Avec les journées chaudes du mois de mai, durant lesquelles des températures au-delà des 30 degrés ont été enregistrées, l'été s'annonçait pourtant prometteur.

La saison des fraises avait bien commencé. Tout était parfait, la chaleur était là et juste bien d'eau. Puis là, juste au temps de notre pic de fraises, il tombe vraiment trop d'eau , regrette Karine Dumais, gérante aux Jardins d'Alex et Jennie, dans le secteur Laterrière, à Saguenay.

Ouvrir en mode plein écran Karine Dumais est gérant des Jardins d’Alex et Jennie, à Laterrière. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Son équipe et elle ont dû faire une croix sur l'autocueillette, pourtant populaire auprès de la clientèle, tant le gâchis est important. On a 100 000 plants de fraises environ. C'est dur à calculer vraiment, au moins la moitié, c'est sûr, de pertes , indique la productrice agricole.

Il y a toutefois une lueur d’espoir pour les Jardins de Saint-Martin, puisque l’année 2023 s’annonce exceptionnelle pour la framboise.

D’après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque