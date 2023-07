Un thuya géant vieux de plusieurs siècles s’est écroulé durant le week-end du 15 juillet dans le parc Stanley de Vancouver. La sécheresse, les changements climatiques et la pollution seraient en cause, selon le spécialiste Colin Spratt.

Celui qui donne des tours guidés de la forêt ancienne précise qu’il s’agit d’une période particulièrement stressante pour les anciens arbres de la région. L’arbre monumental a été découvert sur le sol forestier à l’intersection des sentiers Tatlow et Lovers dans la partie sud-ouest du parc.

L’arbre compterait entre 800 et 900 ans, selon Colin Spratt.

C’est un centre pourri qui a provoqué l’écroulement de cet arbre. On peut voir que la structure des racines est encore dans le sol , explique-t-il dans une entrevue au parc, en pointant l’intérieur du tronc presque entièrement creux.

Il ajoute que plusieurs facteurs de stress, que ce soit la sécheresse, la pollution, les champignons ou les insectes, qui pourraient avoir mené au décès de cet arbre.

Une fois qu’il arrête la photosynthèse et qu’il meurt, la pourriture au noyau peut vraiment prendre le dessus

Selon Colin Spratt, qui est membre du comité Big Tree de l'Université de la Colombie-Britannique, l'écroulement de l'arbre serait le symptôme d'un problème plus large touchant le plus grand parc de Vancouver. Les thuyas géants doivent composer avec la sécheresse, le changement climatique, la pollution et, dans le cas du parc, une infestation de l’arpenteuse de la pruche.

Ouvrir en mode plein écran Le guide Colin Spratt précise que les thuyas géants ont une importance historique pour des Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

À son avis, la Commission des parcs de Vancouver devrait arroser les arbres plus larges, une opération qui aurait été impensable autrefois, mais qui est envisagée avec l'actuelle sécheresse.

Il n’a pas plu en septembre et en octobre l’an dernier, alors ces arbres vivent énormément de stress , ajoute-t-il.

Joed McLeod, le coordonnateur de foresterie urbaine de la Commission des parcs, affirme que les arbres larges anciens, comme le thuya géant, ont une importance historique pour les Premières Nations à qui appartiennent les terres non cédées sur lesquelles Vancouver a été construite.

C’est toujours triste de voir ces vétérans partir pour la prochaine étape de leur vie , dit-il.

Il précise que l’arbre écroulé fournira des nutriments pour des espèces plus jeunes comme la pruche de l’Ouest et la myrtille rouge.

Il reconnaît que les arbres morts peuvent présenter un risque d’incendie, mais il faut plus qu’un tronc écroulé au sol. Les agents du parc retirent tous les matériaux combustibles de surface après que la Commission des parcs de Vancouver a voté pour la mise à jour du plan de gestion de risque du feu du parc Stanley.

Avec les informations de Cali McTavish