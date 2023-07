ATCO souhaite augmenter de 5,2 % ses tarifs d’électricité en 2024

ATCO Electric Yukon, le service privé d’électricité qui dessert plus de 19 000 foyers, veut réduire ses tarifs cette année en raison d’un surplus, mais les augmenter de 5,2 % en 2024.

L’entreprise en a fait la demande à la Régie des entreprises de services publics, plus tôt ce mois-ci.

Elle précise que la hausse des prix est attribuable à l’augmentation de la population, à une plus grande dépendance au chauffage électrique ainsi qu’à un changement lent vers la voiture électrique, tout cela nécessitant une amélioration des infrastructures dans les années à venir afin de mieux répondre à la demande.

Il y a beaucoup de pression sur le système électrique , explique le vice-président du développement du Nord et des Relations avec les Premières Nations, Jay Massie. Nous devons simplement le renforcer et le reconstruire pour nous assurer de pouvoir garder les lumières allumées à l’avenir .

Il reconnaît toutefois que la demande de réduire les coûts pour les augmenter par la suite de 5,2 % des prix actuels peut sembler une décision étrange.

Il y a un principe chez les fournisseurs où les gens payent le prix actuel qu’il devrait payer à ce moment-là , illustre-t-il cependant pour justifier cette décision.

Même si ATCO a fait une demande pour augmenter ses tarifs de 5,2 % en 2024, l’entreprise s’attend à ce que la hausse soit plus près de 10 % une fois la hausse du prix du carburant prise en considération, mais ce facteur peut fluctuer.

Depuis 2016, la Régie des entreprises de services publics du Yukon réglemente la part de profit qu’une entreprise peut prendre. Dans le cas d’ATCO, l’entreprise est autorisée à faire 9 % de profit sur l’énergie qu’elle achète à Énergie Yukon et revend aux consommateurs.

Les états financiers de 2016 à 2021 montrent toutefois que ATCO a constamment enregistré un profit environnant les 12 et 13 %, des revenus que Jay Massie explique par une hausse de la demande en électricité provoquée par l’activité minière et une population plus importante.

Le député néo-démocrate de Whitehorse centre, Lane Tredger, a déjà remis en question la marge de revenues de ATCO par le passé. Il soutient que si l’entreprise a besoin de fonds pour développer ses infrastructures, cela ne devrait pas affecter les tarifs d’électricité.

Lorsque nous construisons une nouvelle autoroute, nous ne faisons pas payer le passage aux automobilistes [...] Nous devons concevoir nos infrastructures électriques de la même façon, pour que lorsque des améliorations du système sont nécessaires, le financement vienne du gouvernement et non des contribuables , dit-iel.

Le ministre responsable de la Société d’énergie du Yukon, John Streicker, rappelle que le Yukon a les tarifs d’électricité parmi les plus bas du pays et que la Régie des entreprises de services publics est là pour s’assurer que ces tarifs sont justes.

Ce que ATCO dira probablement c’est qu’ils ont des dépenses en même temps et qu’ils anticipent que ces dépenses augmentent. Je ne pense pas que ce soit très surprenant considérant le coût des infrastructures depuis l’inflation , souligne-t-il.

Avec les informations d'Ethan Lang