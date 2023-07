Un couple de Calgary se fait voler une statue de griffon de 136 kilos

Chris et Michelle Cheverie, un couple vivant dans le quartier de Capitol Hill à Calgary, ont été stupéfaits dimanche de découvrir que leur précieux objet d’art, un griffon pesant plus de 136 kg, avait disparu de la cour avant de leur maison.

L'imposante statue de 1 mètre de hauteur leur avait été offerte en guise de cadeau de mariage. Elle revêt de fait une grande importance pour le couple. Il ne s'agit pas d'une simple décoration de pelouse , souligne Michelle Cheverie.

Le couple se dit prêt à faire abstraction de ce qui s'est passé si la statue lui est rendue en toute sécurité. Il suffit de la ramener, sans poser de questions.

On dirait un oiseau de proie géant avec d'immenses ailes qui passent au-dessus de la tête, un grand bec arqué et des serres , décrit Michelle Cheverie en parlant de la statue, à l’émission de CBC, The Calgary Eyeopener. « Elle est magnifique et spectaculaire. »

Bien que Mme Cheverie ne sache pas qui a volé le griffon ni pourquoi, elle suppose que quelqu'un, qui s'était renseigné sur le sujet, a réuni quelques amis et que la statue se trouve probablement dans la salle des fêtes de quelqu'un en ce moment même .

Après avoir réalisé que la statue avait disparu, elle s'est mise à la recherche d'indices, espérant trouver des traces de roues d'un chariot ou autre chose qui l'aiderait à retrouver le griffon.

J'ai fait le tour du quartier. Personne ne l'a mis sur son perron ou quoi que ce soit de ce genre [...] , confie-t-elle. « Ceux qui ont fait ça savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas laissé de traces. »

Chris et Michelle Cheverie ont bon espoir de retrouver leur statue. Photo : Fournie par Michelle Cheverie

Optimisme malgré tout

Le couple envisage de demander l'aide de la police, mais reste optimiste quant à la possibilité de retrouver rapidement l'objet.

Il prévoit aussi de distribuer des prospectus avec une photo de la statue afin d'élargir leurs recherches.

Le vélo de mon fils a été volé l'année dernière et nous l'avons récupéré, alors j'ai le sentiment que nous pourrons peut-être récupérer cette statue [aussi] , espère Michelle Cheverie.

Avec les informations de Boshika Gupta et de l’émission The Calgary Eyeopener