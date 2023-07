La décentralisation du système de santé est l’une des priorités de Danielle Smith

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a détaillé ses priorités en santé dans sa lettre de mandat envoyée à la ministre responsable du dossier, Adriana LaGrange.

Parmi celles-ci, Danielle Smith souhaite que sa ministre réforme Services de santé Alberta (AHS) pour rapprocher la prise de décision de la ligne de front. La décentralisation d’ AHS est une idée de longue date de la première ministre qui l’avait mise de l’avant dès la course à la chefferie du Parti conservateur uni l’été dernier.

La ministre de la Santé affirme que le mandat d’ AHS est trop large, et que les ressources ne sont pas toutes utilisées de la façon la plus efficace possible.

À l'origine [ AHS ] ne devaient s'occuper que des soins hospitaliers, mais aujourd'hui, il s'occupe des soins de première ligne, des soins de longue durée, de l’approvisionnement, dit Adriana LaGrange. C'est aussi un fournisseur de services et il élabore également des politiques publiques. Tous ces domaines dépassaient son champ d’action prévu à l'origine.

Elle affirme toutefois qu’aucune décision précise n’a été prise dans ce dossier.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de santé, David Shepherd, critique cette restructuration annoncée. Il soutient que Danielle Smith n'a pas démontré de capacité de comprendre, et encore moins de transformer un système aussi complexe que celui de la santé.

Il est un peu risible que la première ministre qui a licencié l'ensemble du conseil d'administration de AHS pour mettre en place un administrateur unique qui ne réponde qu'à elle nous dise qu'elle veut soutenir une prise de décision plus régionale.

Un mois après son arrivée au pouvoir, en novembre 2022, Danielle Smith avait dissous le conseil d'administration de Services de santé Alberta et nommé le Dr John Cowell au poste d'administrateur intérimaire.

Même son de cloche du côté de l’organisme Friends of Medicare. Bouleverser le ministère de la Santé et Services de santé Alberta en parlant de restructuration n'est pas ce dont notre système de santé public a besoin en ce moment , a déclaré par voie de communiqué son directeur général, Chris Gallaway.

Dans cette lettre, Danielle Smith demande aussi à sa ministre de réduire les délais de traitement dans les laboratoires médicaux de la province, qui ont explosé depuis leur privatisation en décembre dernier. Dans certaines régions, notamment à Calgary, les patients doivent attendre plusieurs semaines avant de recevoir les résultats de tests de routine.

Pour Chris Gallaway, ces délais sont une preuve que la privatisation n’est pas la voie à suivre pour le système de santé en Alberta : Nous devons cesser de donner la priorité aux profits des entreprises à but lucratif et investir plutôt l'argent que nous consacrons à la santé dans le renforcement du système public de soins de santé.

L’entreprise responsable de ces laboratoires, DynaLIFE, a refusé de répondre aux questions de Radio-Canada.

Santé des femmes et soins en région rurale

Dans la lettre de mandat, la première ministre réitère également quelques promesses électorales. Elle veut développer une stratégie provinciale sur les sages-femmes, au coût de 10 millions de dollars, et mettre en place des tests de dépistages chez les nouveau-nés pour cinq nouvelles conditions médicales.

Il y est aussi question d’embaucher plus de gynécologues dans les régions rurales, à Lethbridge et à Fort McMurray.

Danielle Smith souhaite revoir les politiques de rétention de la main-d’œuvre dans les centres de santé ruraux, et simplifier la reconnaissance des qualifications des immigrants formés dans le domaine de la santé.

Dans le domaine de la formation, la première ministre veut ouvrir davantage de places dans les programmes d’études en santé, comme ceux de médecine et de sciences infirmières.

Avant les élections, le gouvernement avait déjà annoncé 120 nouvelles places dans les programmes de médecine de la province, partagées entre l’Université de l’Alberta et l’Université de Calgary.