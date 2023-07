UNI : d’anciens membres des conseils d’administration des caisses critiquent la transition

La transition informatique chez UNI Coopération financière continue de créer des maux de tête aux clients. D'anciens membres des conseils d'administration des caisses populaires acadiennes critiquent les changements en cours et s'interrogent sur l'avenir de l'institution financière.

Viateur Viel est membre d’UNI depuis de nombreuses années. Il a aussi été membre du conseil d’administration de la Caisse populaire Beauséjour, pendant une dizaine d’années.

Adepte des technologies et des transactions bancaires en ligne, il comprend mal pourquoi l’application mobile d’UNI cause autant de problèmes aux utilisateurs.

Viateur Viel estime que la transition des services bancaires d'UNI a été bâclée.

Là, actuellement avec l'application d’UNI, c'est des messages d'erreur après messages d’erreur, on sait plus où on s’en va , lance celui qui se retrouve fréquemment devant une page blanche sur son téléphone. Ça ne fonctionne juste pas .

Il croit que la nouvelle plateforme a été lancée alors qu’elle n’était tout simplement pas prête.

Selon moi, selon l'expérience que j'ai, c'est un système qui a pas été testé, qui n'a pas été rodé, qu'on a garroché aux clients comme ça parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis ça donne ce que ça donne. Des gens frustrés, des gens qui ont de la misère , dit-il.

Viateur Viel se pose de sérieuses questions sur son avenir comme membre de l'institution.

Ça me ferait de la peine parce que j'ai œuvré au sein de cette organisation-là pendant... J'y ai été toute ma vie. Mais, je suis rendu à un point ou est-ce que je me dis, regarde, est-ce que je confie mes avoirs à une organisation qui est, excusez le mot, broche à foin?

Ce membre de longue date trouve anormal que ce soit les employés des succursales qui doivent répondre aux questions technologiques des clients. La technologie devrait fonctionner. Ces pauvres employés des caisses, je ne les blâme pas ils devraient être frustrés.

Viateur Viel, comme de nombreux autres clients d'UNI, peine à se connecter à l'application d'UNI Coopération financière.

Dans une mise à jour, UNI Coopération financière affirme que ses employés sont les experts pour répondre aux questions. On souligne que la transition suit son cours et qu’on travaille à régler le problème de l’impossibilité à payer des factures au guichet automatique.

L'incompréhension et la confusion persistent

Pendant plus de 20 ans, Gilles Sinclair a géré la Caisse populaire de Charlo, en plus d'avoir siégé pendant neuf ans sur le conseil d’administration de l'ancienne Fédération des Caisses populaires acadiennes.

Il comprend mal pourquoi UNI a brisé sa longue relation d'affaires avec le mouvement Desjardins et se dit surpris.

Peut-être que c'est pour sauver de l'argent, je ne le sais pas, mais me semble avec quelqu'un qui est solide pour donner un support en arrière, me semble dans ma tête que c'est important d'avoir ça , dit-il.

Je pense que les membres n'ont plus le sentiment d'appartenance comme ils avaient dans le temps , lance celui qui a été témoin des nombreux changements au sein de l'institution financière au fil des ans.

Gilles Sinclair ne comprend pas pourquoi UNI Coopération financière a rompu ses liens avec le Mouvement Desjardins qui les unissaient depuis de nombreuses années.

Il y a maintenant plus de 10 jours, UNI Coopération financière a entamé une importante transition informatique qui demande un ajustement à ses membres. Malgré la chaleur accablante, de nombreux clients d’UNI continuent de faire la file devant les succursales de la province pour obtenir de l’aide quant aux nouveaux services bancaires.

De son côté, Gilles Sinclair n’a pas encore réglé ses affaires chez UNI.

J’ai essayé d'aller là-dessus hier et ça disait que c'était pas disponible, ça fait que je vais attendre que le stirsoit passé pis j’irai la semaine prochaine, en personne , dit-il.

