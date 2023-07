Immersion polaire à l’Aquarium du Québec

L’Arctique est à nos portes. La nouvelle installation Artika, à l’Aquarium du Québec, fait découvrir la beauté glaciale du paysage nordique, mais aussi ses enjeux reliés aux changements climatiques.

L’ancienne pergola de l’Aquarium du Québec vient d’être complètement réaménagée dans un décor polaire.

Des tables à pique-nique et des fauteuils-sacs sont disposés pour accueillir les familles qui souhaitent s’y reposer. Pour les courageux, il y a également deux conteneurs réfrigérés à explorer.

Une petite salle de repos a été aménagée avec des éléments qui rappellent l'Arctique. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

On ajoute la sensation du froid à l’immersion, décrit Emmanuelle Pequin, responsable de l’éducation à l’Aquarium du Québec. [...] On souhaitait bonifier un peu l'expérience pour nos visiteurs, pour qu'ils voient davantage ce que représente la zone polaire.

En poussant la porte du premier conteneur, un courant frais se fait sentir. Le visiteur aperçoit à ce moment trois grands écrans où de magnifiques images de la faune et de la flore de cette région, des aurores boréales et des glaciers imposants sont projetées.

Le visiteur se retrouve dans une salle où des images de l'Arctique sont projetées. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Le contraste de température est encore plus important dans le deuxième conteneur, adjacent au premier. Avec la température maintenue à moins 20 degrés Celsius, on y retrouve des sculptures et un banc de glace.Vous aurez les lunettes embuées à la sortie!

Les enfants touchent les ours blancs qu'ils voient sur les grandes images et le conteneur avec les structures de glace a beaucoup de succès, raconte Mme Pequin. [...] C'est vraiment un beau pavillon qu'on offre à nos visiteurs.

Une réflexion sur les changements climatiques

L’Aquarium prend actuellement soin de trois ours blancs. Avec Artika, il souhaite sensibiliser le public aux impacts des changements climatiques sur l’habitat naturel de ces bêtes.

L'ours blanc, c'est vraiment le symbole des changements climatiques qu'on vit actuellement. C'est une espèce qui est vulnérable, et qui subit de plein fouet ces changements-là , explique Mme Pequin.

Deux projections complémentaires sont diffusées en simultané. L’une se concentre sur l’aspect spectaculaire de l’Arctique. L’autre met en lumière différentes réalités de la région, dont les transformations qu’a subi le territoire au fil du temps, l’adaptation des Inuits qui l’habitent et les activités humaines qui l’occupent.

Pour nous, c’était important de montrer ces deux aspects. On ne peut pas juste parler de la beauté de l’Arctique sans évoquer les enjeux qui confrontent cette zone-là , justifie Emmanuelle Pequin.

L’installation demeure cependant ludique et accessible aux familles. Le but n’est pas de culpabiliser les visiteurs.

Je pense que juste être sensibilisé aux enjeux que le monde vit actuellement, partout sur la Terre, mais notamment dans cette zone polaire-là, c'est déjà un bon départ, et c'est l'objectif qu'on veut , commente la responsable.

Installée pour rester, Artika est une suite logique à l’arrivée de l’ours blanc Humphrey en mai dernier.