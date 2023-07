Thomas Levac, espoir de médaille aux Jeux mondiaux des personnes de petite taille

Thomas Levac s'apprête à vivre l'expérience d'une vie. Dans une semaine, l'adolescent s'envolera vers Cologne, en Allemagne, pour prendre part aux Jeux mondiaux des personnes de petite taille, du 28 juillet au 6 août.

Tous mes amis sont impressionnés et ils ont tous hâte de me voir aller en Allemagne. Moi aussi j'ai très hâte, je compte les jours! , s'exclame d'emblée le résident d'Embrun, dans l'est ontarien.

En 2017, le Canada avait accueilli la compétition à Guelph, en Ontario. Alors âgé de 8 ans, Thomas avait remporté l'or au hockey-balle et la médaille d'argent au lancer du poids chez les 12 ans et moins.

Thomas Levac était revenu de ses premiers Jeux mondiaux des personnes de petite taille avec deux médailles au cou, en 2017. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Josée Savage-Levac

Le jeune homme garde d'excellents souvenirs de cette expérience, mais sa famille s'attend à ce que ses deuxièmes Jeux soient encore plus palpitants pour plusieurs raisons.

Thomas a eu des problèmes médicaux quand même sévères lorsqu'il était plus jeune. Ça fait deux ans que sa santé va très bien, mais avant, on n'avait pas la permission de voyager en avion à cause de problèmes cardiaques. Ça va être sa première fois en avion, donc il est presque plus excité par le fait de prendre l'avion que par ses compétitions , explique sa mère, Josée Savage-Levac.

Je trouve ça cool, parce que c'est un autre continent au complet. On va voir comment eux autres vivent là-bas et de quoi la nourriture a l'air comparée à ici , renchérit le principal intéressé.

L'athlète de 14 ans n'aura toutefois pas beaucoup de temps pour jouer les touristes. Il sera de la partie dans plus d'une dizaine de disciplines sportives allant du soccer à l'athlétisme, en passant par le basketball, le volleyball, le tir à l'arc, l'haltérophilie et le badminton.

Je voudrais me prendre 5 médailles, environ la moitié, c'est mon but.

D'avoir l'occasion de peut-être courir plus vite que quelqu'un ou de pouvoir se démarquer et gagner contre quelqu'un de similaire à lui, c'est très motivant , souligne Mme Savage-Levac.

Des obstacles à surmonter

Pour participer aux Jeux mondiaux des personnes de petite taille, les athlètes n'ont pas à passer par des qualifications, mais ils font quand même face à certains défis. Entre autres, les centaines de kilomètres qui les séparent de leurs coéquipiers et coéquipières.

Les 29 athlètes canadiens viennent vraiment de partout, donc c'est très difficile de faire des pratiques avec l'équipe entière, mais chacun s'entraîne individuellement , précise la mère de Thomas.

Ce n'est pas si pire , évalue son fils. Je m'entraîne avec mes frères au Dôme souvent. Il y a un petit gym et des fois on va faire des poids ensemble, c'est comme ça que je m'entraîne .

Thomas Levac est un athlète polyvalent qui joue à plusieurs sports. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Le plus grand obstacle du lot demeure assurément le fardeau financier imposé à ces athlètes qui ne reçoivent aucune subvention gouvernementale.

Malheureusement, on n'a eu aucun retour au niveau de l'appui financier. Chaque athlète est responsable de financer sa participation aux ''Olympiques'', ce qui est très dommage, parce que c'est très coûteux. On parle de 15 000 dollars par athlète et ça n'inclut pas les frais pour les parents ou l'accompagnateur , déplore Josée Savage-Levac.

Thomas Levac sera donc seulement accompagné par sa mère. Son père et ses deux frères aînés, eux, devront suivre ses performances depuis le foyer familial, à Embrun. Un petit bémol à l'aube d'une grande aventure.