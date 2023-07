L’achalandage en baisse dans plusieurs campings de la région

Plusieurs campings de l’Abitibi-Témiscamingue observent une diminution de l’achalandage cette saison.

Les restrictions d’activités et la mauvaise qualité de l’air causées par les feux de forêt ont refroidi les ardeurs de nombreux vacanciers, notamment les touristes en provenance de l’extérieur de la région.

La concessionnaire du Camping régional de Malartic, Christal Beauchemin, est aux premières loges pour en témoigner.

Comme tous les campings de la région, la série d’incendies qu’on a eue nous a apporté énormément d’annulations lorsque les feux étaient à leur plus grande ampleur. C’est sûr que les gens de l’extérieur de l’Abitibi étaient un peu frileux de venir dans la région, craignant de ne pas pouvoir faire leurs activités parce qu’il y avait beaucoup de choses qui étaient restreintes à ce moment-là , mentionne Mme Beauchemin.

Gérante au camping Le Huard de Senneterre, Ariane Bourdon confirme ces importantes baisses d’achalandage, qui se chiffrent selon elle à plus de 50 %.

Ç’a diminué facilement de moitié parce qu’on ne pouvait même plus aller à l’eau. Les descentes de bateau étaient fermées. Pour les gens, ça ne sert à rien de venir au camping quand ils ne peuvent même pas prendre leur chaloupe, faire un barbecue ou tondre la pelouse. C’était rendu qu’on ne pouvait même pas tondre la pelouse sans prendre un [masque] N95 , raconte-t-elle.

Ç’a eu un gros impact sur notre camping. Depuis le 7 juillet, on peut faire des feux, mais sinon, on ne pouvait pas faire de feux à l’extérieur, on ne pouvait pas faire de sport nécessairement. On a aussi eu une Saint-Jean assez plate. On a perdu un bon mois, un bon mois et demi.