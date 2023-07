Pollution sonore causée par des avions à Saint-Honoré : une étude commandée par le MTMD

Les riverains du lac Docteur, à Saint-Honoré, pourront bientôt avoir réponse à leurs questions quant au bruit causé par les vols d’avion du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA). Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) effectuera une étude de caractérisation sonore pour déterminer s’il y a un problème dans le secteur.

Le citoyen Jean-Marc Tremblay n’en peut plus d’entendre les avions presque toute la journée durant les mois d’août et de septembre. Je ne sais pas si c'est le nombre d'avions ou autres, mais c'est à toutes les trois minutes, trois minutes et demie, il y en a un qui passe, a-t-il expliqué. C'est du lundi au vendredi. Les fins de semaine, il n'y en a pas.

Jean-Marc Tremblay demande que les trajets empruntés par les étudiants du Centre québécois de formation aéronautique soient modifiés. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Ce résident n’est pas le seul à être irrité par cette situation, comme l’a expliqué la conseillère municipale du secteur, Najat Tremblay.

Je vous dirais qu'il y a beaucoup de mécontentement, on le sent, a-t-elle indiqué. Ce n'est pas tout le monde, par exemple, je vous dirais. [...] Autant il y a des gens qui n’ont aucun problème, autant il y en a qui vivent le calvaire. Donc, c'est dur de se positionner, mais en tant que conseillère municipale, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute.

Une étude

Le MTMD a commandé une étude de caractérisation sonore pour déterminer si le niveau de bruit est anormal. C’est un pas de plus dans la bonne direction, selon Najat Tremblay.

Moi, en fait, je suis contente, parce qu'il va y avoir une analyse de faite et, par la suite, des résultats, a ajouté la conseillère. Donc, si vraiment il y a problématique, s'il y a quelque chose, on va pouvoir se positionner autrement.

La conseillère municipale du secteur, Najat Tremblay, se dit satisfaite que le ministère des Transports effectue une étude de caractérisation sonore. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Pour Jean-Marc Tremblay et d'autres citoyens du lac Docteur, une seule solution est envisageable : il faut modifier le parcours des avions du CQFA . Il s’agit d’une question à la fois de pollution sonore et de sécurité.

Les avions passent au-dessus de nos têtes toutes les trois minutes, a conclu le riverain. C'est des moteurs, c'est des étudiants. [...] Les avions passent en permanence au-dessus des maisons, tout le temps.

C'est la firme d'ingénierie WSP qui effectuera l'étude à Saint-Honoré pour un montant de plus de 56 000 $.