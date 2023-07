La députée caquiste Joëlle Boutin quitterait la politique

Tout indique que le premier ministre François Legault devra déclencher une élection partielle afin de conserver la circonscription de Jean-Talon, à Québec. Selon nos informations, la députée Joëlle Boutin quitterait la politique et annoncerait officiellement sa décision aujourd'hui. La femme de 44 ans, mère de deux enfants, voudrait se consacrer davantage à sa famille.

Selon nos informations, le premier ministre a rencontré hier soir Joëlle Boutin pour faire le point sur son avenir.

La députée de Jean-Talon avait réussi à remporter ce château fort libéral lors d'une élection partielle en 2019 à la suite de la démission de l’ancien ministre Sébastien Proulx. Elle avait tenté sa chance contre lui en 2018, sans succès.

Quand elle a pris sa revanche, un an plus tard, il s’agissait alors du dernier bastion rouge à l’est de Montréal. C'était une victoire importante pour la Coalition avenir Québec (CAQ) avec 43 % des appuis contre 25 % pour le Parti libéral du Québec (PLQ).

En 2022, les appuis de la CAQ avaient légèrement fondu au profit de Québec solidaire et du Parti québécois, qui avaient réussi à se hisser devant le Parti libéral.

Depuis, le PLQ a toujours espéré regagner cette circonscription qui a autrefois appartenue au ministre Yves Bolduc ainsi qu'à Philippe Couillard lorsqu’il faisait partie du gouvernement de Jean Charest. Depuis sa création, en 1966, cette circonscription a toujours fait élire un député du PLQ .

Jean-Talon comprend une partie de la ville de Sainte-Foy et de Cap-Rouge, ainsi que le quartier Sillery. La circonscription est reconnue comme une de celles où l’électorat est le plus éduqué. Selon un recensement de 2016, plus de 54 % de sa population en âge de travailler possède un diplôme universitaire.

Une députée aimée

Joëlle Boutin était reconnue comme une députée appréciée, non seulement par son parti, mais également par ses adversaires, qui ont toujours salué sa collaboration. Selon eux, elle se faisait un devoir d’éviter la partisanerie dans la joute parlementaire.

Depuis son élection en 2019, la députée a souvent été pressentie comme ministre, mais elle n’a finalement jamais été appelée à exercer cette fonction. Des collègues caquistes se demandent s'il s'agit d'une raison qui pourrait également motiver son départ. Radio-Canada n'a pas pu joindre la principale intéressée pour le confirmer.

Joëlle Boutin a plutôt été nommée adjointe parlementaire du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. Elle s’occupait du volet sciences et innovation .

Avant d’être élue, elle a été la directrice de cabinet d’Éric Caire, alors ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale. En plus de travailler pour le cabinet de relations publiques National en 2017-2018, elle s'est grandement impliquée en entrepreneuriat féminin.

De plus, elle a été cofondatrice de la communauté Femmes Alpha, un média numérique qui fait la promotion du leadership féminin dans la francophonie. La députée s’est également retrouvée à la tête de la cohorte politique du programme de leadership féminin de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Au début de sa carrière, elle avait fondé une compagnie de literie en plus de détenir son brevet de pilote d’avion, un autre domaine dans lequel elle a travaillé.

La loi électorale prévoit qu’une élection partielle doit se tenir au maximum six mois après l’annonce de la vacance d’un siège. Si la nouvelle se confirme aujourd'hui, François Legault devra donc la décréter au plus tard vers la mi-janvier, mais il pourrait le faire à l’automne pour éviter d’inviter les électeurs aux urnes durant le temps des Fêtes.