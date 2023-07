Une cérémonie pour souligner l’arrivée d’un nouveau commandant à la base de Bagotville

Le colonel Steeve Belley a pris les rênes de la 2e Escadre expéditionnaire de la base militaire de Bagotville lors d’une cérémonie protocolaire de passation des pouvoirs qui s’est tenue mardi.

Mon père était militaire, alors il a travaillé à la base de Chibougamau. Mais encore plus important, ma mère, mon père, ma grand-mère, ils vivent dans la région, alors j'ai adopté la région. J'ai déjà eu la chance de travailler ici dans le passé , confie le militaire originaire de Chibougamau.

Steeve Belley prend ainsi la relève du colonel Danny Gagné-Rainville, qui était lui-même entré en poste en mars pour une période temporaire. Il avait remplacé le commandant Carol Potvin, qui avait quitté ses fonctions avant la fin de son mandat.

Ouvrir en mode plein écran Le colonel Danny Gagné-Rainville occupait le poste de commandant par intérim de la 2e Escadre durant les quatre derniers mois, Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

C'était le plan d'avoir un remplaçant pour une période de quatre mois avant de faire place au colonel Belley , précise l'ex-dirigeant intérimaire.

À lire aussi : Passation de pouvoirs à la 2e Escadre expéditionnaire à Bagotville

Période charnière

Le nouveau commandant arrive en poste alors que le nouveau quartier général de la 2e Escadre est en construction à Bagotville. Parmi ses priorités, améliorer l'efficacité et la rapidité de l'équipe lors des déploiements imprévus.

Ouvrir en mode plein écran Le chantier de construction du nouveau quartier général de la 2e Escadre. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

C'est toute l'implantation de cette nouvelle capacité à l'intérieur qu'on regarde beaucoup. C'est aussi de maintenir une force opérationnelle aérienne prête à déployer et à supporter l'aviation royale canadienne et les forces armées canadiennes dans leurs missions au pays et à l'étranger , explique Steeve Belley.

Publicité

La 2e Escadre expéditionnaire de la base militaire de Bagotville est composée de près de 300 militaires et de 150 autres basés ailleurs Canada. Elle prépare les déploiements des autres militaires de l'Aviation royale canadienne, notamment les mécaniciens d'avions-chasseurs et les pilotes.

Donc, on reçoit du matériel présentement pour le projet expéditionnaire de l'Aviation royale canadienne. Alors, c'est d'organiser ça pour que ce soit le plus prêt possible à partir pour toutes sortes d'éventualités , exprime Danny Gagné-Rainville, affecté à la direction de liaison avec l'étranger

La carrière militaire du colonel Gagné-Rainville, qui est né à Dolbeau-Mistassini, n'est pas terminée. Il suivra une formation d'attaché de défense dans l'objectif de travailler dans une ambassade à l'étranger.

D'après un reportage de Béatrice Rooney