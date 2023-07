Le Nouveau-Brunswick fait un pas vers une entente avec les enseignants

Au Nouveau-Brunswick, une grève des enseignants à l'automne semble s'éloigner. Le gouvernement provincial négocie depuis plusieurs mois une nouvelle convention collective avec la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick.

Mardi, Fredericton a annoncé par voie de communiqué qu'il accepte les recommandations formulées par la commission de conciliation. Cette instance avait été mise sur pied après l'échec des négociations entre les deux parties et un conciliateur.

Nous croyons qu’il s’agit d’une proposition juste et raisonnable, et nous avons avisé la fédération de notre désir d’en arriver à une entente dès que possible pour nos enseignants, nos élèves et notre personnel , a déclaré le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves.

Il n'est mentionné nul part dans le communiqué de la province quelles sont les propositions faites par la commission.

La convention collective de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, qui représente 7800 employés, est échue depuis février 2021. Le syndicat réclame de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Au printemps, ils avaient mis sur pied une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux et dans les rues de plusieurs villes de la province. Près de 15 000 enseignants y avaient participé. À la fin de l'année scolaire, la Fédération des enseignants avait laissé planer la menace d'une grève à la rentrée prochaine.

Désormais, les parties ont sept jours pour examiner le rapport de la commission de conciliation et y répondre. Le ministre des Finances a dit espérer qu’une entente soit en vigueur à temps pour la rentrée scolaire en septembre.