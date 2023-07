En Colombie-Britannique, une sécheresse généralisée et un record de terres brûlées

Le gouvernement de la Colombie-Britannique tente de faire face à la saison sèche et aux feux de forêt catastrophiques qui ravagent son territoire et avertit la population que la situation n’est pas près de revenir à la normale de sitôt. D’autres militaires sont attendus dans la province mardi et mercredi, afin de soutenir les pompiers sur le terrain.

Nous savons que la route qui nous attend est longue, complexe et difficile , a affirmé la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique, Bowinn Ma, lors d’un point de presse, mardi. Elle a de nouveau demandé aux résidents et aux entreprises d’économiser l’eau, précisant que les deux tiers de la Colombie-Britannique sont touchés par un niveau 4 ou 5 de sécheresse, sur une échelle de 5.

Bowinn Ma craint que les conséquences de cette sécheresse perdurent l’an prochain, si la province reçoit trop peu de précipitations cet hiver ou au printemps.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de l’Agriculture, Pam Alexis (à gauche), et la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique, Bowinn Ma, lors d’un point de presse, mardi. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Le secteur agricole mis à mal

La ministre de l’Agriculture, Pam Alexis, a aussi souligné la période difficile que traverse le secteur agricole. Selon elle, ce sont l’élevage de bétail et l’industrie laitière qui souffrent le plus de la sécheresse et des feux de forêt. Elle a précisé être en discussion avec son homologue fédérale, Marie-Claude Bibeau, et lui avoir signifié que le secteur agricole a besoin de son soutien.

Il n'est pas facile d'être agriculteur à l'heure actuelle. Incendies, inondations, sécheresse, chaleur et froid extrêmes, maladies animales et pandémie, et tout cela s'est produit au cours des trois dernières années.

Pam Alexis a annoncé que la période d'inscription au programme Agri-stabilité, qui protège les producteurs contre les baisses importantes du revenu agricole, a été prolongée et que les autorités travaillent à mettre en place un programme Agri-relance, qui les aide à reprendre leurs activités après une catastrophe naturelle.

Record fracassé pour la superficie brûlée

Alors que sévit la sécheresse, la saison des feux de forêt a aussi établi un nouveau record pour la superficie totale brûlée en un an, avec près de 14 000 kilomètres carrés consumés.

Publicité

Selon le Service de lutte contre les feux de forêt de la province (BC Wildfire), 13 935 kilomètres carrés ont été brûlés depuis le 1er avril, dépassant le précédent record de 13 543 kilomètres carrés établi en 2018, mais pour toute l'année. Or, il reste encore plusieurs mois dans cette saison des feux et l'agence provinciale rappelle qu'il y a actuellement près de 400 incendies qui brûlent en Colombie-Britannique.

Selon Bowinn Ma, environ 150 personnes sont visées par un ordre d'évacuation en raison des feux de forêt et environ 3400 personnes sont en alerte dans les régions du nord-ouest, du nord-est et de Cariboo.

Sophie Wilkinson, professeure adjointe en gestion de l'environnement à l'Université Simon Fraser (SFU), souligne que la saison des feux de forêt est aussi sans précédent parce qu'il y a eu des saisons de feux historiques dans d'autres provinces et territoires, de sorte que les ressources interprovinciales sont épuisées.

Bien que l'aide militaire n'ait pas été courante dans le passé, elle le deviendra de plus en plus, car la gravité des saisons de feux de forêt en Colombie-Britannique et au Canada augmente en raison du changement climatique , a-t-elle expliqué.

Des militaires en renfort

Des troupes des Forces armées canadiennes (FAC) sont arrivées en Colombie-Britannique cette semaine pour donner un coup de main, avec des hélicoptères et un avion Hercules. Bowinn Ma a ajouté que 75 militaires doivent arriver mardi à Vanderhoof, à l’est de Prince George, et un autre groupe du même nombre est attendu mercredi à Burns Lake.

Publicité

Ces ressources fédérales rejoindront les équipes de pompiers australiennes, des États-Unis, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande, actuellement déployées dans la province.

Sarah Budd, agente d'information chez BC Wildfire, a précisé que les militaires devraient jouer un rôle de soutien aux pompiers. Ils ne vont pas faire de combat direct. Ça demande beaucoup d'entraînement. Ils feront plus des tâches de nettoyage et de soutien.

Par ailleurs, la Garde côtière canadienne soutiendra aussi la gestion, les opérations et les activités administratives des postes de commandement de BC Wildfire.

Avec des informations de La Presse canadienne