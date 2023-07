Le CEPP Gabrielle-Roy sous la surveillance des Services à l’enfance jusqu’à octobre

Le Centre d'éducation préscolaire et parascolaire (CEPP) Gabrielle-Roy à Edmonton est placé sous surveillance jusqu'au mois d'octobre auprès des Services à l’enfance en raison de manquements liés à la sécurité des enfants.

Trois événements distincts, qualifiés de critiques, ont poussé le ministère à entamer ce processus.

Le ministère juge un incident de critique lorsque la sécurité d’un enfant est en danger. Dans un courriel de la Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA), l'organisme qui gère les CEPP, les événements signalés concernaient des manquements à la supervision auprès des enfants et le respect des ratios éducateurs/enfants.

Cette situation est assez délicate et peut avoir un impact sur un grand nombre de familles, car si nous ne rencontrons pas les critères demandés selon [Services à l’enfance], notre licence pourrait nous être retirée dans trois mois. Le centre ne pourrait donc plus offrir de services, et ce, de manière permanente , peut-on lire dans le message envoyé vendredi aux parents du CEPP Gabrielle-Roy.

Le CEPP dit avoir obtenu du gouvernement une licence temporaire jusqu’au 12 octobre afin de mettre en place les mesures pour remédier à ces manquements et récupérer notre licence régulière .

Cette période d'essai auprès des Services à l'enfance a été choisie de plein gré par la Fédération des parents francophones de l'Alberta.

En effet, les Services à l'enfance ont présenté deux choix au CEPP Gabrielle-Roy après les signalements : le premier consistait à la période d'essai temporaire et le deuxième aurait réduit le nombre de places.

Alors, pour la directrice générale de la FPFA , Mireille Péloquin, cette décision a été facile à trancher : « une réduction, c'est ce que l'on ne voulait pas parce qu'il y a tellement peu de place en français en Alberta. Ça aurait été désastreux».

Le Centre d'éducation préscolaire et parascolaire Gabrielle Roy en probation.

Elle ajoute, bien consciente du paradoxe de sa déclaration, qu'« être mis en [période d'essai] c'est quand même bien, parce que ça nous permet de serrer les liens un peu dans nos protocoles, dans nos procédures, d'examiner de plus près tout ce qu'on fait pour assurer la sécurité des enfants. »

Beaucoup repose donc sur cet examen du CEPP Gabrielle-Roy qui doit opérer un sans-faute à la sécurité pendant quelques mois. On [doit]faire la preuve qu’on est capable de garder des enfants en sécurité sans nouveaux incidents , souligne Mireille Péloquin.

Ce n’est pas comme si on a plein de place en services de garde en français en Alberta. Alors, c’est incroyablement important qu’on maintienne ces places.

Une sécurité renforcée

Une série de mesures a donc été mise en place pour éliminer les risques que les événements signalés aux services à l’enfance se reproduisent. Par exemple, les enfants ne pourront plus accéder à l’espace vert et le terrain de jeux de l’École Gabrielle-Roy.

Cette zone a beaucoup de circulation et répresente selon la directrice une des causes principales des signalements au ministère. Il y a du va-et-vient dans les corridors [et les enfants] ne sont pas toujours visibles , souligne la directrice générale de la FPFA .

Par ailleurs, le personnel du CEPP Gabrielle-Roy sera équipé d’émetteurs-récepteurs portatifs afin d’améliorer leurs communications et mieux respecter les ratios entre les enfants et les employés lors des moments de plus grande affluence, ajoute Mireille Péloquin.

« Je pense que les enfants sont plus en sécurité aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a deux semaines », assure la directrice générale.

Une réunion en visioconférence avec les parents, dont les enfants du CEPP Gabrielle-Roy sera tenue mercredi afin de répondre à leurs questions ou inquiétudes, conclut Mireille Péloquin.

Une porte-parole du ministère à Services à l'enfance a indiqué ne pas être en mesure de commenter l’affaire en cours.

Avec les informations de Charles Delisle et du Café Show