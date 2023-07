Adam Yeadon, le pompier forestier décédé aux T.N.-O., adorait son emploi

La famille d’Adam Yeadon, pompier forestier de Fort Liard, aux Territoires du Nord-Ouest, décrit l'homme de 25 ans mort en service la semaine dernière comme ayant été bienveillant et passionné.

Son identité a été confirmée par ses proches. Adam Yeadon, membre de la Première nation Acho Dene Koe, a été blessé samedi en combattant un feu près de sa communauté, et a succombé à ses blessures.

Je pense que nous sommes encore sous le choc , dit l’une de ses quatre sœurs, Donna Deneyoua.

Le gouvernement territorial a confirmé la mort du pompier dimanche, mais n’a pas voulu confirmer son identité avant de parler avec les proches.

Le feu qu'Adam Yeadon combattait se trouve à 26 kilomètres au sud-est de Fort Liard, une communauté aux prises avec des records de chaleur et l’absence de pluie. L'incendie, qui couvre une superficie d'environ 10 hectares, aurait été provoqué par la foudre, selon le gouvernement.

La dernière fois que des pompiers forestiers sont morts en service aux T.N.-O. remonte à 1971, alors que quatre pompiers sont morts dans un accident d’avion et deux autres par des chutes d’arbres.

Selon Donna Deneyoua, Adam avait plusieurs années d’expérience comme pompier forestier aux T.N.-O. , et adorait son métier : Quand il avait 17 ans, il voulait faire ça, mais il était trop jeune. Il aimait vraiment les déplacements en hélicoptère. [...] Et il aimait aider les gens.

Donna dit aussi que lorsque son frère n’était pas en train d’éteindre des feux, il travaillait en forêt, coupait du bois. Il aimait beaucoup travailler avec une tronçonneuse, dit-elle. Depuis que mon mari lui avait montré une tronçonneuse, il l’a tout de suite aimé. Il ne l’a plus jamais déposé ensuite.

Ouvrir en mode plein écran Fort Liard est à 37 kilomètres au nord de la frontière entre les Territoires du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Anna Desmarais

Le père d’Adam, Jack Yeadon, le décrit comme une personne entièrement dévouée à son métier de pompier : Il n’y a aucun doute là-dessus, dans mon esprit. Et il me faisait part de sa joie d’être fort, de soulever des choses, de lancer des tuyaux dans la forêt, et tout le reste.

Je pense qu’il savait qu’il faisait quelque chose qui en valait la peine.

Beaucoup de questions en suspens

Les autorités n’ont pas publié de détails sur l’incident entourant la mort du pompier, mais ont confirmé qu’une enquête du coroner est en cours. Les proches d’Adam Yeadon ont déclaré à CBC que la chute d’un arbre aurait provoqué ses blessures et ultimement sa mort.

La famille dit toutefois se poser des questions sur la supervision d’Adam, combien de gens étaient dans son équipe et s’il avait reçu une formation adéquate.

« Est-ce ça aurait pu être prévenu? [...] Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je suis vraiment fâchée qu’on ait envoyé mon petit cousin là-bas », dit Wilma Cooper, cousine d’Adam.

Une opinion partagée par Jack Yeadon. Il y a beaucoup de questions en suspens , dit-il.

Dimanche, le premier ministre Justin Trudeau a partagé sur Twitter la mort du jeune pompier.

Le gouvernement du Yukon a aussi offert ses condoléances lundi. Il a aussi offert ses condoléances à la famille et aux proches de la pompière de la Colombie-Britannique, Devyn Gale, morte la semaine dernière.

Durant la saison des feux de forêt, les pompiers du Yukon et les intervenants des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique combattent souvent les feux ensemble. Aujourd’hui, nos pensées accompagnent nos voisins qui vivent une terrible perte , a déclaré le gouvernement yukonnais.

Avec les informations de Kate Kyle et Francis Tessier-Burns