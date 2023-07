Le Sudbury Women’s Centre, ou Centre des femmes de Sudbury, change de nom et devient le SWC pour mieux représenter la diversité de la clientèle de l’organisme.

La décision de changer notre nom, pour devenir SWC, était de devenir plus inclusif pour les personnes trans et non binaires qui subissent des violences domestiques et qui sont confrontées à des situations de vie difficiles , explique Giulia Carpenter, directrice générale du SWC .

On aimerait qu'elles puissent se sentir à l'aise et accéder au centre pour les services qu'elles recherchent.

Mme Carpenter souligne qu’en éliminant la barrière aux personnes trans et non binaires, l’organisme est en mesure de créer plus de partenariats et d'élargir son champ de compétences.

Giulia Carpenter est la directrice générale du SWC.

Nous avons créé une multitude de partenariats avec d'autres organisations parce que nous sommes maintenant plus forts. En changeant le nom et en nous reconnaissant en tant que SWC, cela crée plus d'opportunités , confie-t-elle.

Un autre organisme qui n’est pas encore rendu à cette étape

Le Centre Victoria pour femmes, un autre organisme de Sudbury qui est, lui, au service des femmes francophones, n’est pas prêt pour emboîter le pas à SWC.

Ce n’est pas le changement de nom qui importe, d’après Gaëtane Pharand, sa directrice générale.

Pour moi, ce n’est pas suffisant d'y aller avec quelque chose qui se voit de l'extérieur , affirme-t-elle.

Il faut que le travail soit fait à l'interne, au niveau de l'équipe, du personnel, il faut vraiment qu'on ait bien compris, bien saisi ce que ça veut dire, pourquoi on pose un tel geste et quels sont les impacts possibles.

Elle ajoute qu’une telle décision doit être prise après des discussions et de la formation du personnel, pour s’assurer de bien répondre à la clientèle.

Mme Pharand ajoute que le Centre Victoria pour femmes aide déjà des personnes trans.