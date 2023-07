Le gouvernement fédéral lance une campagne pour sensibiliser les plaisanciers aux impacts de leur présence dans l'habitat du béluga, l’estuaire du Saint-Laurent.

Du 21 juillet au 3 août, des agents des pêches et des gardes de parc vont parcourir les berges et les eaux de l'estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay pour sensibiliser les bateliers au dérangement du béluga du Saint-Laurent, une espèce en péril.

La campagne sera menée par Pêches et Océans Canada (MPO) et Parcs Canada. Elle sera soutenue par le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) et le Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM).

Les agents des pêches et les gardes de parc souhaitent rencontrer plus particulièrement les plaisanciers qui se promènent sur le Saint-Laurent dans une période qui coïncide souvent lors de moments critiques dans la vie du béluga.

Quand c’est la période des vacances, c’est aussi le moment des naissances des bélugas et des moments où les mères donnent des soins aux jeunes , explique la gestionnaire des relations externes pour Parcs Canada, Marie-Sophie Giroux.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre d'individus de la population de bélugas du Saint-Laurent est estimé à 1850, selon un recensement de 2022. (Photo d'archives) Photo : NOAA/Lisa Barry

Le superviseur de détachement au MPO , Charles Dufault, indique que les bélugas peuvent modifier leurs comportements en présence d’embarcations.

Les bélugas peuvent modifier notamment leurs plongées. Ils peuvent interrompre leur activité vitale comme l’alimentation, la communication et la reproduction. Ça peut aussi avoir des incidences sur leurs petits , explique-t-il.

Afin de conserver le mode de vie des bélugas, il faut leur offrir la tranquillité.

Des consignes pour les bateliers

On va expliquer aux gens quoi faire lorsque des bélugas s’approchent de leur embarcation , ajoute Marie-Sophie Giroux.

Les deux entités fédérales rappellent que les embarcations doivent être maintenues en tout temps à 400 mètres des bélugas.

Lorsque les plaisanciers se trouvent dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, ils doivent s'éloigner à une vitesse constante de 5 à 10 nœuds des baleines, jusqu'à atteindre une distance d'un demi-mille marin, c'est-à-dire environ 800 mètres.

Pendant la campagne, des agents des pêches et des gardes de parc ratisseront aussi le territoire du haut des airs pour s'assurer du respect de la réglementation.

Chaque année, Pêche et Océans Canada et Parcs Canada distribuent aux contrevenants qui s'approchent trop près des bélugas des constats d'infraction dont la facture peut s'élever à plusieurs milliers de dollars.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie