Neopets revient à la vie à l’aube de ses 25 ans

L’univers Neopia et ses animaux virtuels Neopets, ultrapopulaires dans les années 2000, auront droit à une refonte majeure, juste à temps pour leur 25e anniversaire en novembre 2024.

Nouvelle équipe de direction, nouvelle orientation : Neopets tente le tout pour le tout afin de ressusciter sa plateforme de simulation de vie, vieillissante, qui a marqué nombre de gens qui ont grandi dans les années 2000.

L'équipe de Neopets est, pour la première fois depuis plus de dix ans, en mesure de procéder à des changements significatifs en vue d'une renaissance de Neopets.

Le site recevra un investissement de 4 millions de dollars américains (5,3 millions de dollars canadiens), ce qui permettra de donner un nouveau souffle à sa plateforme et ses minijeux, aujourd’hui désuets.

Publicité

Les fonds levés auprès de notre équipe de direction et d'investisseurs externes nous permettront de relancer la marque dans son ensemble , a ajouté l’entreprise dans un billet de blogue (Nouvelle fenêtre).

Une plateforme désuète

À son apogée, Neopets accueillait quelque 25 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices. En 2017, ce nombre était de 100 000, selon ce qu'avait déclaré, à l'époque, le patron de la plateforme, David Lord, en entrevue avec Kotaku. (Nouvelle fenêtre)

Aujourd’hui, le site est truffé de bogues, de pages non converties, de jeux cassés et manque cruellement de nouveau contenu, comme le note l'équipe de Neopets.

Neopets a particulièrement souffert du grand débranchement d’Adobe Flash en 2020, la technologie sur laquelle reposait une bonne partie de son site.

En 2021, l’entreprise avait tenté un retour dans la culture populaire en se lançant – sans succès – dans les jetons non fongibles (JNF, ou Non Fungible Tokens, NFT, en anglais) et la cryptomonnaie. La plateforme a tenu à préciser que la refonte de Neopets ne prévoit pas intégrer ces concepts.

Renaître de ses cendres

L'équipe de Neopets semble bien déterminée à rebondir, et affirme avoir commencé à tester Flash Player Ruffle, un émulateur qui permettra de résoudre de nombreux bogues sur une cinquantaine de jeux, le temps de faire la conversion vers le HTML5.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’entreprise a aussi, dans les cartons, l'idée de s’attaquer aux problèmes de compatibilité avec les navigateurs mobiles. Une application mobile, nommée World of Neopets, avec une nouvelle intrigue, est aussi au menu.

Publicité

La plateforme prévoit accueillir, dans un avenir proche , un concert virtuel. L'équipe promet de fournir des mises à jour mensuelles sur ses différents chantiers.

Les néopiens et les néopiennes n’auront pas à attendre très longtemps avant de voir des changements s’opérer : une nouvelle page d’accueil dès le 20 juillet prochain. Et une cinquantaine de jeux pourront être lancés sur le site dès le 25 juillet.

Il ne reste plus qu’à voir si le Neopets que vous n’avez pas visité depuis 10 ans est toujours en vie.