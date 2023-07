Briser l’isolement, une disco en plein air à la fois

La terrasse publique extérieure de l'édifice Three Bentall, au centre-ville, de Vancouver prendra vie, samedi, grâce à l'événement gratuit Public Disco pendant lequel les gens de tout âge sont invités à danser dans une ambiance festive et sécuritaire.

L'événement est né d'une volonté de combattre la solitude et l'isolement caractéristiques des grandes villes, explique le fondateur et producteur de Public Disco, Nickolas Collinet.

L’isolement social est un fléau dans les grandes villes, surtout ici, à Vancouver, dit-il. Partager des moments ensemble et exprimer qui nous sommes de manière joyeuse font partie des valeurs de Public Disco.

« Partager des moments ensemble et exprimer qui nous sommes de manière joyeuse font partie des valeurs de Public Disco » - Nickolas Collinet Photo : Gabriel Martins

Lors des événements Public Disco qui se tiennent du milieu de l'après-midi en mi-soirée, les participants qui se déhanchent sur de la musique house et disco sont ainsi invités à rencontrer des gens qu’ils n’auraient pas nécessairement la chance de croiser autrement.

Les boîtes de nuit sont souvent sombres et bruyantes, dit Nickolas Collinet. Dans un Public Disco, il y a beaucoup d’espace où le son est moins fort, et où les gens peuvent s'asseoir et jaser.

Je pense que ce genre d’interaction peut contribuer au bonheur et à la santé d’une société.

Nickolas Collinet cherche ainsi à raviver non seulement les liens entre les citoyens, mais aussi animer des espaces publics non conventionnels, près de lieux passants, comme des ruelles, des places publiques et stationnements, pour les rendre accessibles à tous.

Je cherche toujours des espaces où les gens peuvent tomber sur nous par hasard dans leurs déplacements.

Nickolas Collinet recherche toujours des espaces publics non conventionnels et sous-utilisés pour son événement Public Disco. Photo : Image fournie par Public Disco

L'organisateur souligne qu’il reçoit l’appui de l’association DVBIA vouée à l'amélioration des entreprises du centre-ville, qui voit l'intérêt d'animer les espaces publics du centre-ville .

L'espace public extérieur du centre Three Bentall, au coin des rues Burrard et Dunsmuir, où se déroulera le premier de quatre discos en plein air de la saison estivale, est tout désigné pour ce genre d'événement, dit Nickolas Collinet.

C'est tout juste à la sortie de la station de Skytrain Burrard. Les gens pourront voir nos grands drapeaux de l'autre côté de la rue , précise-t-il.

Créer un lieu inclusif et sécuritaire

C’est en 2017 que Nickolas Collinet, qui était alors impliqué dans la scène musicale depuis plus d’une décennie, a créé son premier Public Disco. C’était dans la colorée ruelle Alley Oop, au centre-ville de Vancouver.

L'événement Public Disco a eu lieu dans divers espaces publics de Vancouver, tel la colorée ruelle Alley Oop. Photo : Image fournie par Public Disco

À l’époque, je trouvais que la scène musicale de Vancouver était très blanche, se rappelle-t-il. Je me suis dit qu’il serait important de créer des événements publics où des personnes de tout âge, origine ethnique, orientation sexuelle et niveau de revenus pourraient se croiser.

L’inclusion et la sécurité du public sont ainsi devenues des valeurs fondamentales de l’événement qui attire de 1500 à 8000 personnes chaque fois, selon l’envergure de l'activité.

Nous voulons que les personnes queers et issues des minorités visibles soient à l’aise d’être qui elles sont, d’exprimer leur folie dans un espace sécuritaire.

« Dans un Public Disco, on veut que les personnes queers et issues des minorités visibles soient à l'aise d'être qui ils sont » - Nickolas Collinet Photo : Sam Steele

Sur place, une équipe portant des t-shirts aux couleurs fluorescentes déambule parmi la foule afin d’assurer la sécurité et le bien-être des participants.

Ils ont sur eux des bouteilles d’eau, préservatifs, tampons. Et ils vont aussi venir à la défense des gens qui se sentent harcelés ou menacés , explique Nickolas Collinet.

Encore plus de discos publiques à venir

Après avoir passé les quatre dernières années au sein de l’équipe d'organisation du Festival des murales de Vancouver, Nickolas Collinet quittera son emploi dans les prochains mois afin de se consacrer à temps plein à son projet Public Disco.

Nickolas Collinet Photo : Gabriel Martins

Je crois que Vancouver a vraiment besoin de plus d’événements du genre et je me sens prêt à le faire , exprime l'organisateur qui en est à planifier, non sans peine, les événements de l’an prochain.

Je ne rencontre que des obstacles, lance-t-il avec frustration. Et cependant que j’entends des politiciens dire à quel point ils veulent faire de Vancouver une ville amusante.

Nickolas Collinet insiste pour dire que ce n’est pas la volonté, ni le talent qui manquent à Vancouver.

Mais ces élans sont souvent freinés par des politiques urbaines qui ne sont pas avant-gardistes, confie-t-il. Nous sommes bien plus qu'une belle ville. Nous pouvons aussi être un lieu culturel dynamique, social et joyeux.

Dans les prochains mois, Nickolas Collinet va se consacrer à temps plein à l'organisation de Public Disco. Photo : Gabriel Martins

Avec le nouveau maire Ken Sim qui souhaite faire de Vancouver une ville amusante, l’organisateur sent qu’il doit profiter de l’occasion pour essayer de changer les choses

Je parlais avec la personne responsable des événements spéciaux à la Ville, dit-il. Et elle m’a dit que jamais je n’aurai une meilleure chance de le faire. C’est maintenant ou jamais.

Nickolas Collinet rappelle que la mission de Public Disco a toujours été d’essayer de changer Vancouver et de créer un meilleur endroit où vivre pour les résidents .

Et c’est bien ce qu’il compte faire dans les années à venir, un Public Disco à la fois.

Les participants sont invités à s'habiller de manière festive lors d'un Public Disco. Photo : J. Nattawot

Le premier événement Public Disco de la saison estivale aura lieu samedi sur la terrasse publique extérieure de l'édifice Three Bentall au centre-ville de Vancouver, en la présence des DJ ESB, DJ Hector, Kozue, et STAR x DUST. L'événement qui se déroule de 15 h à 22 h 30 est gratuit et ouvert à tous.

D’autres discos en plein air se tiendront en août notamment dans le cadre du Festival des murales de Vancouver et des festivités entourant le défilé de la fierté gaie.