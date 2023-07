L’Gros Trappeur Fourrures de Nédélec ferme boutique

Lancée il y a 10 ans, l’entreprise L’Gros Trappeur Fourrures de Nédélec, au Témiscamingue, cesse ses activités.

Spécialisée dans la confection et la taxidermie, l’entreprise avait pignon sur rue à Nédélec depuis 2017. Elle cesse ses activités en raison d’une faillite, mais les services de taxidermie devraient reprendre l’an prochain.

Les propriétaires, Pascal Laliberté et Claude Cardinal, ont publié ces dernières semaines des photos de différents articles mis en vente : équipements, décorations, mobilier. La collection originale est aussi en liquidation jusqu’à ce vendredi 21 juillet, sur rendez-vous.

Une décision difficile pour une entreprise qui a su rayonner au fil des ans. En 2019, L'Gros Trappeur Fourrures s’était démarqué au Salon du Trappeur de Lévis dans un concours de création.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Laliberté, trappeur et copropriétaire de la boutique de fourrures L'Gros Trappeur, à Nédélec. (Photo d'archives) Photo : Gabriel Ladouceur

La même année, une création unique affichant une feuille d’érable en fourrure avait été soumise au Comité olympique canadien, qui avait considéré en faire les vêtements des athlètes aux Jeux de Pékin d'hiver 2022, mais qui avait renoncé à inclure la fourrure animale dans ses tenues sportives.

Soucieuse de valoriser la matière première, un souci était accordé à la récupération et à la multiplication des projets, ce qui a fait naître bijoux et accessoires en fourrure comme ornements de toutes sortes.

Une passion inassouvie

Le savoir-faire témiscamien s’est aussi taillé une place auprès de grandes entreprises comme Pajar et Kanuk. Des demandes internationales se sont aussi manifestées, de sorte que les propriétaires ont dû faire des pieds et des mains - et plusieurs procédures bureaucratiques - pour obtenir des conseils en dédouanement et en exportation, par exemple.

De nombreuses demandes inusités sont aussi survenues, que ce soit pour des produits sur mesure, des pièces uniques ou même pour un musée naturel de New York qui souhaitait obtenir un spécimen de grand loup, comme on en retrouve dans le Montreuil, au Témiscamingue.

Véritable coureur des bois des temps modernes, Pascal Laliberté animait également à la boutique des ateliers de dépiautage et de préparation des peaux. Il a aussi formé de nombreux jeunes et moins jeunes à la pratique de la trappe et à l’observation des bonnes pratiques.