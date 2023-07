Interzone donne de la vie à une ruelle de Shawinigan

Pour une 6e année, la ruelle entre la 4e et la 5e rue de la Pointe à Shawinigan s’embellit des oeuvres réalisées en toute liberté par des artistes. Cette année, ils sont huit à participer au projet Interzone.

Au départ, on ne savait pas que ça durerait six ans, mais l'idée de départ, c'était d'amener les gens dans un lieu en dehors des endroits habituels , nous dit la coordonnatrice d’Interzone, Josette Villeneuve. Nous, on aimait le lieu. Tu sais, on aime l'aspect usé, les escaliers usés, tout ça.

En effet, les oeuvres colorées, de différents formats, prennent place sur les murs de briques, sur des fenêtres, sur des murs de ciments bariolés de peinture, entre les poubelles et les escaliers rouillés.

L'art engagé

Ouvrir en mode plein écran L'oeuvre de Devon Griffiths qui rend hommage à des femmes fortes qui ont marqué l'histoire. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

Dans une œuvre engagée pour le droit des femmes, l'artiste Devons Griffiths a voulu rendre hommage aux femmes fortes : Cléopâtre, Frida Kahlo, Giorgia O'Keefe et d'autres. On a [connu] une petite régression aux États-Unis et ailleurs dans le monde , dit-elle.

L'artiste fait aussi un clin d'œil à un emblème de Shawinigan : les roulottes à patates. On les adore ces roulottes, c'est très Shawi!

Ouvrir en mode plein écran Cette année, huit artistes participent au projet Interzone. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

Une belle opportunité

Pour quatre élèves de quatrième secondaire de l’école Du Rocher, le projet de cette année revêt une dimension particulière puisqu’ils exposent leurs oeuvres pour la première fois aux côtés d’artistes renommés.

Publicité

Maya Vaudreuil explique avoir apprécié l’expérience. C'est assez spécial parce que j'ai tout aimé. Puis, le fait que je sois à côté d'artistes connus puis très talentueux, c'est le fun.

Angie Petiquay partage son point de vue. C'est vraiment une bonne opportunité pour me lancer dans le monde de l'art.

L’artiste Devons Griffiths confirme leur propos. Ça génial qu'on soit allé chercher une nouvelle génération d'artistes qui sont ici en Mauricie. Ils vont avoir ça pour leur CV dans le futur.

Des visites guidées seront offertes gratuitement par tourisme Shawinigan jusqu'au 21 août.

D’après les informations de Jeffrey Dupont