Parc Réal-Cloutier : les coûts du terrain de baseball synthétique explosent

L’aménagement d’un terrain de baseball synthétique au parc Réal-Cloutier, dans le quartier Saint-Émile, à Québec, coûtera 4,2 millions de dollars. C’est plus du double de ce qui était prévu au départ.

La Ville de Québec a publié le 12 juillet un appel de propositions pour le remplacement de la surface naturelle du terrain nord, l’un des deux terrains de baseball que compte le parc Réal-Cloutier, par une surface synthétique.

Après le stade Canac et le parc Henri-Casault, le parc Réal-Cloutier deviendra le troisième terrain de baseball situé sur le territoire de la Ville de Québec à être muni d'une surface synthétique. Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Les documents accompagnant l’appel de propositions ne font mention d’aucun prix, mais dans son Programme décennal d’immobilisations 2023-2032, l’administration Marchand précise que les coûts à la charge de la Municipalité pour la réalisation de ce projet s’élèvent à 4,174 millions $.

Plus de 50 terrains

Cela représente une hausse de 145 % par rapport au budget initial de 1,7 million $. C’est également près de 5 fois le montant de 890 000 $ que la Ville de Québec consacre chaque année à des travaux d’entretien et d’amélioration des 54 terrains de baseball situés sur son territoire.

Les estrades en bois seront remplacées par des gradins munis d'assises en plastique recyclé. Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Malgré l’explosion des coûts, la Municipalité n’entend pas renoncer à l’installation d’un revêtement synthétique au parc Réal-Cloutier.

Déficit d'infrastructures

Elle poursuit ainsi sa volonté de combler le déficit d’infrastructures servant à la pratique du baseball, qui a longtemps été négligé au profit d’autres sports tels que le soccer, le hockey et le football.

C’est certain que lorsque les coûts augmentent, bien, il faut toujours décider si on continue d’aller de l’avant ou pas, et la décision a été prise d’aller de l’avant avec [les travaux] puis de transformer [le terrain] en synthétique , explique en entrevue à Radio-Canada Jean-François Gosselin, membre associé du comité exécutif responsable des Loisirs et des Sports.

Les travaux de réaménagement du terrain nord au parc Réal-Cloutier ne débuteront qu'à la fin de la présente saison. Photo : Radio-Canada / Éric Careau

L'ancien chef de Québec 21 attribue principalement la hausse des coûts aux effets de l’inflation. Il précise que la Ville attendra la fin de la présente saison avant d’entamer les travaux.

Une promesse de Labeaume

À l’automne 2017, le maire sortant de Québec, Régis Labeaume, en campagne pour sa réélection, avait promis de construire deux terrains de baseball synthétiques, l’un au parc Henri-Casault, à Charlesbourg, et le second au parc Réal-Cloutier, dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles. Chaque projet devait coûter 1,7 million $, pour un total de 3,4 millions $.

L’administration municipale a décidé de faire Henri-Casault en premier [parce que] c’était vraiment urgent, surtout avec l’équipe de baseball junior qui y évolue, les Alouettes de Charlesbourg , raconte M. Gosselin.

Les adeptes de baseball qui évoluent au parc Réal-Cloutier pourront bientôt jouer sur une surface semblable à celle qu'on retrouve au parc Henri-Casault (photo), dans l'arrondissement de Charlesbourg. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Il y avait énormément d’amour à donner au terrain. C’était rendu dangereux. Donc, il a été priorisé et par la suite, on a décidé d’aller de l’avant avec Réal-Cloutier pour aussi en faire un terrain de baseball synthétique , ajoute le conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

Améliorations

À la suite d’une bonification du projet visant à ajouter, remplacer ou améliorer certains équipements (clôtures, cage des frappeurs, filets protecteurs, abris des joueurs, etc.), la facture des travaux au parc Henri-Casault était passée de 1,7 million $ à 2,475 millions $. La nouvelle surface a été inaugurée en septembre 2021.

Des améliorations similaires ont également été apportées au projet de modernisation du terrain du parc Réal-Cloutier et permettent d’expliquer une partie de la hausse des coûts observée.

La Ville de Québec compte une cinquantaine de terrains de baseball sur son territoire. Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Selon la Ville de Québec, le remplacement du gazon naturel par un revêtement synthétique permettra d’allonger la saison de baseball de cinq semaines.

5000 adeptes

Ce type de surface présente en outre l’avantage de se drainer automatiquement en cas de pluie et de réduire les risques de blessures chez les joueurs.

Jean-François Gosselin mentionne qu’on recense 2600 joueurs de baseball et 2400 joueurs de balle-molle à travers les différentes ligues évoluant sur les terrains de la Ville.