Feux de forêt : le smog gâche les activités de plein air et menace la santé publique

Alors que les Albertains veulent profiter de l'été en s'adonnant à des activités de plein air en famille, la pollution atmosphérique provoquée par les immenses feux de forêt et de broussailles s’avère un rabat-joie.

Les épais manteaux de fumée qui assombrissent le ciel forcent les gens à annuler leurs projets de sorties et à se terrer à la maison en raison des risques sur leur santé. Il faut dire que la situation est telle que dans certaines localités, les réverbères des rues s’allument plus tôt que d’ordinaire.

C'est ainsi qu'Edmonton et Calgary sont en train de vivre l’une des pires saisons de smog. Quelques jours de brume supplémentaires pourraient même faire de cette saison des feux de forêt une année record pour les deux grandes métropoles.

Ce n'est pas [...] une histoire heureuse , souligne Natalie Hasell, météorologue à Environnement Canada. Les personnes sensibles à la fumée sont plus ou moins les mêmes que celles qui sont sensibles à la chaleur.

Des centaines d'heures de fumée

Au cours des 70 dernières années, Environnement Canada a suivi les heures de fumée pour les communautés à travers le pays. Elles sont comptabilisées lorsque la brume causée par les incendies de forêt est si épaisse que la visibilité est réduite à 9,7 kilomètres ou moins.

Publicité

L'année 2018 a été l'année la plus brumeuse jamais enregistrée à Edmonton et à Calgary. Entre mai et septembre de cette année-là, Edmonton a enregistré 229 heures de fumée.

Entre le 1er mai et le 17 juillet de 2023, la ville a déjà enregistré 194 heures de fumée, soit le deuxième plus grand nombre d'heures jamais enregistré. Edmonton pourrait même battre son record si la tendance se poursuit, prévient Natalie Hasell en entrevue.

En 2018, Calgary a enregistré 450 heures de fumée entre mai et septembre. Jusqu'à présent cette année, la ville a vu 258 heures de fumée, la quatrième année la plus élevée jamais enregistrée.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Le niveau de pollution atmosphérique mesuré en Alberta le week-end dernier était de 10+ sur la cote air santé.

Élaboré par Santé Canada, ce système permet de surveiller la gravité de la pollution atmosphérique en mesurant les particules fines, l'ozone troposphérique et le dioxyde d'azote. Lorsque la cote est élevée, les personnes exposées au smog courent des risques importants pour leur santé.

La brume s'est dissipée lundi en Alberta, mais le ciel plus clair ne devrait pas durer. Les fortes pluies de mardi seront suivies, d’après les prévisions de l’agence fédérale, d’un long temps chaud, qui devrait alimenter les incendies qui brûlent encore dans l'Ouest canadien.

Ouvrir en mode plein écran Vendredi 14 juillet, un manteau de fumée couvre le ciel d'Edmonton et marque le début d'une nouvelle période de mauvaise qualité de l'air dans la ville. Photo : Radio-Canada / Madeleine Cummings/CBC

Cocktail mortel

Selon les experts, le changement climatique est à l'origine de cette évolution. Les conditions météorologiques, quelle que soit la saison, sont de plus en plus extrêmes et l'activité des feux de forêt continue de s'intensifier en conséquence.

Michael Brauer, expert en qualité de l'air et professeur à l'École de santé publique et des populations de l'Université de Colombie-Britannique, souligne que l'exposition persistante à la fumée constituera un risque croissant pour la santé publique : Même si nous sommes en bonne santé et que nous ne ressentons pas de symptômes, nous pouvons être confrontés au cours de notre vie à l’effet cumulatif [de la pollution atmosphérique].

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’exposition continue à la fumée peut être mortelle en ce sens qu’elle accélère notamment la progression de pathologies telles que les maladies pulmonaires et cardiaques.

Toutes les indications dont nous disposons montrent que ce phénomène [...] entraîne un raccourcissement de la durée de vie. En fait, les gens ne vivront pas aussi longtemps.

Selon lui, le port d'un masque, l'utilisation de systèmes de filtration de l'air et le fait de se réfugier dans des abris où l'air est pur peuvent contribuer à limiter l'exposition.

Les personnes vulnérables à la fumée doivent se préparer chaque saison en s'assurant que leurs problèmes médicaux sont bien pris en charge avant l'arrivée de la fumée.

Michael Brauer exhorte par ailleurs les gouvernements à se préparer chaque année à protéger la santé publique, plutôt que de considérer la pollution atmosphérique causée par les incendies de forêt comme des événements isolés.

Avec les informations de Wallis Snowdon