L’acteur Yanic Truesdale, solidaire de ses collègues en grève à Hollywood 

L’acteur québécois Yanic Truesdale, qui connaît le succès depuis plus de 20 ans aux États-Unis grâce à son rôle de Michel Gerard dans la série Gilmore Girls, affirme être solidaire de ses collègues grévistes du syndicat SAG-AFTRA, dont il est également membre.

L’intelligence artificielle pourrait faire en sorte que je n’aie plus de métier, plus de carrière. C’est un point majeur , a-t-il expliqué au micro de Maxime Coutié à l’émission Tout un matin.

Celui qui possède une double citoyenneté, canadienne et américaine, partage les inquiétudes de ses collègues quant à l’avenir des différents corps de métier de l’industrie cinématographique, à commencer par les personnes qui font de la figuration, majoritairement des pigistes.

La grève à Hollywood vue par l’acteur Yanic Truesdale.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Tout un matin. La grève à Hollywood vue par l’acteur Yanic Truesdale ÉMISSION ICI PREMIÈRE Tout un matin Écouter l’audio (La grève à Hollywood vue par l’acteur Yanic Truesdale. 11 minutes 35 secondes) Durée de 11 minutes 35 secondes 11:35

On est déjà rendus à une place où les producteurs offrent à des figurants de les engager seulement pour une journée sur les plateaux de tournage, afin de scanner leurs corps et leur visage et d’utiliser ça pour le reste de leurs besoins , exprime avec inquiétude l'acteur, qui a interprété Étienne dans la série Les mecs.

Au lieu de travailler 30 ou 40 jours sur un film, [les figurants] vont travailler une journée. C’est impossible pour eux de gagner leur vie.

À terme, Yanic Truesdale craint lui-même de pouvoir un jour être remplacé par une création de l’intelligence artificielle. Quelqu’un pourrait se dire : "Ah, j’aimerais ça avoir une saison de plus de Gilmore Girls, mais au lieu de Yanic Truesdale qui joue Michel, j’aimerais ça avoir Grégory Charles", a-t-il lancé à la blague. On est rendus là.

Publicité

Les droits de suite, inexistants sur les plateformes comme Netflix

Au-delà de l’intelligence artificielle, l’acteur et ses pairs s’inquiètent aussi de la disparition généralisée des revenus provenant de droits de suite, qui permettent aux artistes de percevoir un pourcentage à long terme sur les revenus générés par une œuvre.

Les plateformes ne donnent pas de droits de suite. Moi, ça fait 23 ans que Gilmore Girls joue tous les jours sur différentes chaînes américaines, et ça joue évidemment sur Netflix , explique-t-il.

Je reçois des droits depuis 23 ans [de la part des chaînes], ce qui fait en sorte que les années où j’ai moins travaillé, ça a pallié [le manque de revenus]. Mais si on avait créé Gilmore Girls pour Netflix à la base, j’aurais fait zéro dollar.

L’acteur est également solidaire des scénaristes de Hollywood, qui sont en grève depuis le mois de mai. Il a d’ailleurs de la difficulté à se faire à l’idée qu’on envisage de générer des scénarios par l’intelligence artificielle.

Amy Sherman-Palladino, qui a créé [Gilmore Girls], a une voix très unique, une façon d’écrire très unique et une vision de la vie très unique, explique-t-il. Qu’un robot puisse l’imiter, ça reste encore de la science-fiction dans ma tête, même si on en est rendus là.