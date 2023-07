L’Alberta facilite l'accès aux activités sportives des enfants

Le gouvernement provincial accorde 3 millions de dollars de subventions à l’organisme KidSport Alberta pour couvrir les frais d’inscriptions des activités sportives de familles qui ont des difficultés financières.

Les familles et les organismes à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine du sport pourront réclamer une subvention dès le 18 juillet. KidSport Alberta offrira des remboursements allant jusqu’à 350 $ par enfant.

Nous [voulons] faire tomber les barrières financières qui empêchent trop de familles et d'enfants de participer aux sports qu'ils aiment. Nous ouvrons des portes qui étaient auparavant fermées , affirme la directrice générale de KidSport Alberta, Kelly Oehlerking.

L’objectif est que le sport et les loisirs soient abordables et accessibles à tous. Un enfant actif et en bonne santé devient un adolescent en bonne santé et par le fait même un adulte en bonne santé , indique le ministre du Tourisme et des Sports, Joseph Schow.

Le ministre s’attend à ce que le programme Every Kid Can Play fournisse un soutien financier à plus de 8500 enfants et 200 programmes communautaires en Alberta.

Le budget 2023 du gouvernement provincial prévoit 8 millions de dollars pour le programme Every Kid Can Play. Cette somme est divisée en trois dont 3 millions de dollars pour couvrir les frais d’inscriptions aux activités sportives des familles qui ont des difficultés financières.

Trois autres millions subventionneront des organismes à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine du sport et les deux millions restants aideront des organisations sportives de niveau communautaire.