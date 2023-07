Fortes pluies et chaleur extrême : l’UPA demande un fonds d’urgence

De 25 à 60 % des récoltes, c’est ce que perdent des producteurs de fraises de la région de Québec en raison des fortes pluies et de la chaleur intense des derniers jours. Des pertes qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de dollars chez certains producteurs. Dans ce contexte, l’UPA de la Capitale-Nationale demande une aide financière rapide du gouvernement.

François Blouin rejette normalement de 15 à 20 % des récoltes, bien moins qu'il a dû le faire cette année. Le producteur dit avoir investi beaucoup d'argent au fil des ans dans un système d'irrigation pour contrer la sécheresse, mais contre les fortes pluies, il est impuissant.

Les conditions météorologiques ont été extrêmes avec la sécheresse et le gel du début de saison suivi de la chaleur extrême et des fortes pluies, nomme-t-il en exemple.

L’activité des fraises d’été sera déficitaire lance Guy Pouliot, le copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot.

J’ai des ventes de plus d’un million qui ne seront pas faites.

François Blouin estime essuyer des pertes de plusieurs centaines de milliers de dollars.

En 35 ans, je n’ai jamais vu que ça , renchérit pour sa part François Blouin producteur horticole et président de l'Union des producteurs agricoles de l'île d'Orléans.

Lorsqu'il y a trop de chaleur, les fraises deviennent trop translucides comme quand il y a du gel. Et les excès d’eau ça détruit les fraises, ça les fait toutes venir plaqués et moles.

Ce sont des fraises qui entrent dans notre coût de production puis on paye pour les détruire.



Ses pommes et ses bleuets ne seront pas endommagés par la pluie, se console M. Blouin.

Programme d’aide mal adapté

Il n’y a pas 10 % des producteurs qui s’inscrivent à l’assurance de la Financière agricole , juge Guy Pouliot, qui est aussi vice-président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec.

La majorité des producteurs trouvent que le coût de la protection [...] et les critères pour faire déclencher cette assurance là, ne valent pas la peine.

Guy Pouliot est copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot

M. Pouliot explique qu’il ne faut pas récolter beaucoup de fraises pour y avoir droit à l'assurance. Mais toi, tu as une mise en marché d'établi depuis des années, tu as des clients que tu veux garder.

La section régionale de l’Union des producteurs agricoles estime que le ministère de l’Agriculture et de la Financière agricole est à l'écoute, mais demande des actions rapides.

Avec l’augmentation du coût des intrants, la pénurie de main-d’œuvre, les producteurs en ont déjà assez. Ce serait bon que le gouvernement se manifeste rapidement avec un fond d’urgence adapté aux changements climatiques.

La réponse du ministre

Avant de dire que les programmes ne répondent pas , le ministre de l’Agriculture André Lamontagne invite les producteurs à soumettre des avis de dommages.

Il ajoute que la Financière agricole est en constante réflexion pour adapter son aide le mieux possible.

La ferme Onésime Pouliot a opté pour des abris plus tôt que des serres en raison de son coût.

S’adapter

Chez Onésime Pouliot, on a commencé il y a une dizaine d'années à investir pour s'adapter aux changements climatiques, en installant des plans en hauteur, et sous des abris.

Un investissement de 15 dollars du mètre carré qui permet de protéger les plans de la pluie et du vent.

Les plants surélevés rendent la cueillette plus efficace.

La hauteur des plans permet aussi une cueillette plus efficace, jusqu’à une fois et demie plus rapide. Donc notre gain est là.

On a l'équivalent de quatre terrains de football comme ça cette année et l’année prochaine, le projet c’est d’en avoir dix. Ça va aller en augmentant comme ça parce que c’est trop risqué de perdre nos récoltes quand tout le travail est fait , conclut-il.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette et de Pierre-Alexandre Bolduc