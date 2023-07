Afin de contrôler la présence de la moule zébrée dans le Bas-Saint-Laurent, les quatre organismes de bassins versants (OBV) de la région demandent aux plaisanciers de nettoyer leur embarcation avant de visiter un autre plan d’eau dans la région et de laver tout ce qui entre en contact avec l’eau, comme les sandales, les cannes à pêche, les palmes et les glacières.

L’espèce envahissante a fait une percée dans le lac Témiscouata en 2022. L’appel à la vigilance vise à freiner sa propagation dans les autres lacs et rivières du Bas-Saint-Laurent.

L’idée, c’est d’essayer de faire en sorte que la moule zébrée ne se propage pas aux autres lacs. Et la meilleure façon de le faire, c’est de prendre conscience que ce qui a été dans l’eau du lac Témiscouata peut être susceptible d’avoir des moules zébrées ou des larves de moules zébrées , explique Anne Allard-Duchêne, directrice de l’Organisme de bassins versants du fleuve Saint-Jean, au Témiscouata.

Elle précise que les larves de moules zébrées sont invisibles à l'œil nu, mais qu'elles résistent difficilement à un nettoyage sous pression avec de l’eau à une température supérieure à 60 degrés Celsius.

Ce ne sont pas des gestes compliqués, mais ils peuvent faire une différence.

Les OBV rappellent que lorsque la moule zébrée se propage, elle est pratiquement impossible à éradiquer et elle risque de s'attaquer aux infrastructures d'eau potable, en plus de fragiliser les écosystèmes des lacs dans lesquels elles s’incrustent.

On le voit depuis plusieurs années que les espèces exotiques envahissantes sont de plus en plus présentes. Avec la moule zébrée, il y a quand même des impacts plus importants pour les riverains qui habitent au bord des lacs et des rivières , ajoute Mme Allard-Duchêne.

La moule zébrée et la moule quagga, que l’on peut aussi retrouver au Bas-Saint-Laurent, se reproduisent également très rapidement et ont la capacité de se fixer aux surfaces solides contrairement aux espèces indigènes. Les propriétaires riverains sont d’ailleurs invités à vérifier si des moules zébrées ne sont pas présentes sur leur quai à l'automne.

Une routine à adopter

Mireille Chalifour, directrice générale de l’OBV Matapédia-Restigouche, croit que les mesures de prévention doivent désormais faire partie des bonnes habitudes des plaisanciers de façon permanente. Elle fait d’ailleurs un parallèle avec la pandémie, alors que la population était invitée à se laver régulièrement les mains pour éviter la propagation de la COVID-19.

On entre dans un plan d’eau, on lave notre bateau avant d’aller sur un autre plan d’eau. Il faut toujours avoir nos mains propres et le bateau propre , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les utilisateurs du lac Témiscouata sont invités depuis ce printemps à laver leurs embarcations pour éviter la prolifération d'espèces aquatiques envahissantes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Mme Chalifour mentionne que les impacts de la prolifération des espèces envahissantes pourraient dépasser les frontières du Bas-Saint-Laurent si on ne prend pas de précaution.

Si ça entre dans notre réseau hydrique, on entre dans la Baie-des-Chaleurs et on se trouve à avoir un impact sur une autre sphère de bassins versants , indique Mme Chalifour.

Les plaisanciers qui suspectent la présence de moules zébrées dans un plan d'eau sont priés de communiquer avec l'organisme de bassin versant de leur territoire ou le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.