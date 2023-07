Des résidents de la rue Saint-Hubert, à Montréal, se plaignent de la circulation devenue difficile dans le quartier du Plateau-Mont-Royal entre le boulevard Saint-Joseph et l’avenue du Mont-Royal.

Les résidents du secteur se sentent pris en otages par la circulation de véhicules lourds sur la rue Saint-Hubert. Puisque les véhicules ont le droit de stationner de chaque côté de celle-ci, il ne reste qu’un passage très étroit pour la circulation à sens unique vers le nord. Les camions y sont d'ailleurs interdits, sauf dans le cas de livraisons de marchandises.

L’avenue du Mont-Royal est piétonne depuis le 20 mai dernier et le demeurera jusqu'au 5 septembre. Cette fermeture refoule le trafic vers les rues avoisinantes. Les applications telles que Google Maps et Waze dirigent également les automobilistes vers la rue Saint-Hubert, ce qui crée des bouchons et de l'embouteillage.

Les résidents du secteur demandent à la Ville d’agir rapidement puisque les conducteurs de camions, de remorques et d'autobus de plus de trois mètres de large ne semblent pas s’empêcher d’emprunter le chemin le plus court ou qui semble le plus rapide. Portières arrachées, rétroviseurs brisés, bruit infernal, sécurité mise à mal, contraventions… les reproches des citoyens sont nombreux.

Piétonnisation mal orchestrée

Mardi, sur RDI, Geneviève Savard, résidente du quartier et porte-parole du regroupement citoyen, a demandé à la Ville de Montréal de bloquer l’accès à la rue Saint-Hubert dans les plus brefs délais, à la hauteur de l'avenue du Mont-Royal, ce qui soulagerait la tension grandissante dans le quartier.

Heureusement, il n’y a pas encore eu de blessés, mais les collisions avec les véhicules stationnés sont de plus en plus fréquentes et graves.

Or, il n'est pas question pour les résidents que des places de stationnement soient retirées aux habitants du secteur. Cette mesure rendrait notre rue plus attrayante à la circulation de transit. Elle augmenterait la vitesse et le nombre de camions sur la rue... C’est une mauvaise bonne idée , critique Geneviève Savard. Jusqu’au début des années 2000, le stationnement était par ailleurs interdit des deux côtés de cette rue.

À moyen terme, on demande aussi l’inversion d’un sens unique sur une petite portion pour bloquer la circulation de transit et le passage des poids lourds sur la rue.

Camions littéralement coincés dans une rue très étroite, bouchons de circulation en découlant, concert de klaxons, insultes, dangereuses manœuvres de recul pour s’extirper de l’impasse, dizaines de voitures gravement accidentées : c’est le chaos! peut-on lire dans un courriel envoyé à Radio-Canada par le regroupement de résidents. Les habitants dénoncent un problème décuplé par la piétonnisation mal orchestrée .

Publicité

D'ailleurs, 256 résidents ont signé une pétition en avril dernier et le regroupement a également effectué quatre interventions depuis lors pour demander des solutions au conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Le groupe est allé jusqu’à envoyer une mise en demeure à certains élus, en juin, le tout accompagné de centaines de photos et de vidéos de véhicules endommagés ainsi que d’infractions au Code de la sécurité routière.

La Ville de Montréal, de son côté, dit prendre la situation très au sérieux et attend les conclusions d’une étude, d'ici quelques mois, afin de mener des actions bien précises pour améliorer la fluidité ainsi que la sécurité dans le secteur. Elle indique qu'elle a déjà communiqué avec des résidents et constaté le trafic sur cette rue. Elle fait aussi savoir qu'elle entamera prochainement des discussions avec les commerçants du secteur.

La conseillère municipale de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Marie Plourde, estime que certaines mesures peuvent être prises rapidement pour diminuer le nombre d'accrochages, notamment le retrait de places de stationnement d’un côté de la rue et l’installation de bollards temporaires ou de dos-d’âne. C’est sûr que ça réglerait le problème, mais on ne sent pas une grande adhésion pour ce projet , regrette-t-elle.

Marie Plourde rappelle par ailleurs que le nombre de voitures augmente plus rapidement que la population et que le gabarit des voitures et des VUS augmente également.

Avec les informations de Gabrielle Proulx et de René Saint-Louis