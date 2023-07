La garderie Les P’tits Brisous à La Broquerie victime de vandalisme

La garderie Les P'tit Brisous à La Broquerie a été la cible d'actes de vandalisme au cours de la dernière fin de semaine.

La directrice de l'établissement, Andrée Remillard, a été la première à constater les dégâts, dimanche, lors d'une visite-éclair.

Ouvrir en mode plein écran Andrée Rémillard, a constaté les dégâts dans sa garderie dimanche. Photo : Andrée Rémillard

On avait des tables de pique-nique brisées, notre clôture était brisée. On avait des jouets dispersés partout dans la cour. Nos bûches ont été lancées. Le bac à sable a été [trépigné] et le toit de notre petite maison était endommagé , explique-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Andrée Rémillard se dit surtout déçue du comportement du ou des vandales.

On est un centre qui prend beaucoup soin de ce qu'on a. On a de belles choses. Nos enfants jouent avec et ça va bien. Pour moi, c'est complètement un manque de respect et ils ne réalisent pas ce que ça fait, non seulement à ceux qui travaillent, mais aussi aux familles des enfants , poursuit-elle.

Andrée Rémillard souligne que ce n'est pas le premier incident dans son établissement. L'an dernier, des graffitis sont apparus sur la propriété.

Elle se réjouit toutefois du soutien qu'elle a reçu des membres de sa communauté. Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour réparer les dommages, après avoir vu un message sur les réseaux sociaux.

Toutefois, dimanche, une employée et son conjoint avaient tout remis en ordre, pour que les enfants de la garderie ne se doutent de rien, le lundi venu.

Il y a des choses qu'on voit qui sont négatives, mais il y a plus de positif qui s'en est sorti. La communauté a dit que c'est pas juste et voulait nous aider , dit Andrée Rémillard.

Elle ajoute que des personnes habitant dans les environs se sont promis de garder les yeux sur le terrain pour protéger la garderie.

Le préfet de la municipalité rurale de La Broquerie, Ivan Normandeau, affirme que plusieurs actes de vandalisme surviennent sur son territoire.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la municipalité rurale de La Broquerie Ivan Normandeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

C'est pas un cas unique. On a eu plusieurs cas de vandalisme à l'aréna et aux terrains de baseball. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que c'est comme ça dans chaque village et chaque ville. C'est frustrant pour ceux qui se font vandaliser , affirme-t-il.

Ivan Normandeau dit qu'il est en contact constant avec le détachement de Steinbach de la Gendarmerie royale du Canada et qu'il a affirmé sa volonté que le vandalisme diminue.

Le préfet aimerait qu'il y ait une plus grande présence policière dans sa communauté, mais reconnaît que c'est difficile pour les policiers d'être partout .

Andrée Rémillard dit ne pas encore avoir signalé l'événement à la GRC .

Avec les informations d'Antoine Brière