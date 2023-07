Le Parti libéral de la Saskatchewan change officiellement de nom

Le Parti libéral de la Saskatchewan a annoncé mercredi qu'il changera de nom pour devenir le Saskatchewan Progress Party.

Cette décision a été prise après qu'un vote ait eu lieu lors de l'assemblée générale annuelle du parti en mars. Une grande majorité de ses membres, soit 85 %, s'est prononcée en faveur du changement de nom du parti.

Le chef du parti, Jeff Walters, indique qu'il a reçu plus de 300 propositions de noms et que parmi toutes ces suggestions, celle du Saskatchewan Progress Party a été le choix le plus populaire.

[Le nouveau nom du parti] donne de l'espoir aux gens et c'est le genre de parti que nous voulons refléter. Les partis déjà présents ici sont très proches du statu quo , déclare Jeff Walters.

Ce dernier explique que son parti entreprend une restructuration complète de son image, allant au-delà d'un simple changement de nom .

Nous aimerions nous présenter comme étant des visionnaires capables de faire passer le potentiel inexploité de la Saskatchewan à l'étape suivante, capables de donner beaucoup d'espoir aux prochaines générations pour qu'elles aient envie de rester ici , affirme M. Walters.

Une longue absence sur la scène politique provinciale

Depuis les 25 dernières années, le Parti libéral de la Saskatchewan n'a aucun député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan.

D’ailleurs, lors des élections provinciales de 2020, le parti a recueilli un total de 355 voix, ce qui représente 0,08 % des 444 997 votes exprimés.

Ouvrir en mode plein écran Jeff Walters, souligne qu'il est important de ne pas confondre le Parti libéral du Canada et le Parti libéral de la Saskatchewan. Photo : CBC / Kirk Fraser

Jeff Walters souligne qu'il est important de ne pas confondre le Parti libéral du Canada et le Parti libéral de la Saskatchewan. Il rappelle que son parti a pris ses distances avec le parti fédéral en 2009.

Lorsque nous faisions campagne, que nous frappions aux portes des gens, que nous nous engagions auprès du public, nous nous sommes retrouvés à devoir nous excuser pour des affaires fédérales qui ne nous concernaient pas , se remémore le chef du parti.

Si nous allons passer la plupart de notre temps à essayer de régler des problèmes qui ne nous concernent pas vraiment, nous n’aurons pas le temps de montrer aux gens ce que nous pouvons leur apporter.

Un avenir incertain, selon un expert

Le professeur adjoint en sciences politiques à l'Université de la Saskatchewan, Daniel Westlake, estime qu’il est peu probable que le changement de nom du parti ait un impact significatif sur la scène politique provinciale.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Westlake, indique que le système électoral de la Saskatchewan offre peu d'espace aux partis politiques moins populaires. Photo : Fournie par Daniel Westlake

Il n'y a pas vraiment de place claire pour eux dans le système des partis en Saskatchewan , affirme-t-il.

Ce dernier ajoute que le système électoral de la Saskatchewan, basé sur le scrutin uninominal majoritaire à un tour, offre peu d'espace aux partis politiques moins populaires.

[Le système] incite les électeurs à voter stratégiquement pour l'un des deux partis les plus forts, ce qui rend la vie très difficile aux partis qui se trouvent dans la position des libéraux de la Saskatchewan , explique Daniel Westlake.

Avec les informations de Will McLernon