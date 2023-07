Bob le Chef au Témiscamingue pour la tournée Mangeons local plus que jamais!

La tournée Mangeons local plus que jamais! de l'Union des producteurs agricoles (UPA) bat son plein au Témiscamingue en ce mardi.

Le porte-parole Bob le Chef et différents partenaires du milieu agricole et alimentaire visitent quatre fermes au cours de la journée.

Nordvie, l'Éden Rouge, Tem Sucre et le Domaine DesDuc ont ainsi pu montrer leur savoir-faire au chef cuisinier et animateur de télévision.

Ouvrir en mode plein écran Bob le Chef a été mis au défi d'emballer de la laitue frisée vivante le plus rapidement possible au cours de sa visite à l'Éden Rouge. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Bob le Chef, animateur de l'émission Arrive en campagne, dit accorder de plus en plus d'importance aux produits locaux dans sa cuisine.

« C'est quelque chose qui prend de plus en plus de place pour les chefs cuisiniers, il faut le dire. L'UPA, justement, met l'emphase sur le mangeons local plus que jamais, a-t-il souligné. D'ailleurs, elle a même créé une application dans laquelle sont regroupées 1500 points de vente où on peut acheter, visiter, jaser avec des producteurs locaux de leurs beaux produits. On a de quoi être fiers au Québec! », a lancé Bob le Chef.

Mangeons local plus que jamais! est une initiative d'envergure provinciale dont l'objectif est de faire découvrir les producteurs qui font de la mise en marché de proximité.