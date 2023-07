Des dizaines de millions de dollars nécessaires pour éliminer les PFAS de l’eau de La Baie

Les coûts visant à renouveler le réseau d’aqueduc dans les secteurs de Port-Alfred et de Bagotville, à La Baie, pourraient atteindre des dizaines de millions de dollars.

Une semaine après avoir informé la population que l’eau consommée par 8000 résidents est contaminée aux PFAS , la Ville de Saguenay n’a toujours reçu aucun engagement financier signé de la part du gouvernement fédéral pour la réalisation des travaux.

En séance extraordinaire du conseil municipal, mardi, les élus de Saguenay ont adopté deux règlements d'emprunt totalisant près de 6 millions de dollars. L’assemblée a duré moins de deux minutes et était présidée par le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, en l’absence de la mairesse Julie Dufour.

Un montant de 2,7 millions de dollars servira à acheter des filtres et à mener des travaux temporaires pour éliminer les particules de l'eau potable provenant de deux puits qui alimentent plus de 3700 résidences.

Le deuxième emprunt de 3,2 millions de dollars permettra de payer des honoraires professionnels pour la recherche d'une nouvelle source d'eau.

On ne se contera pas d’histoires, il y a plusieurs dizaines de millions en jeu. Mais on n’avait pas le choix. Il fallait faire quelque chose et on l’a fait , a déclaré Michel Potvin.

On s’occupe des citoyens. Les conseillers de La Baie répondent à tous les courriels. La santé publique dit officiellement que l’eau est potable. Pour nous, l’eau est potable, mais questionnable. Alors on intervient pour cet item-là des PFAS , a poursuivi le grand argentier de Saguenay.

Aucune réponse du fédéral

Une semaine après les révélations sur l’eau contaminée, le gouvernement fédéral demeure muet, malgré le fait que tous les yeux sont tournés vers la Base de Bagotville, où des mousses extinctrices utilisées pendant des années ont contaminé la nappe phréatique.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a décliné nos demandes d’entrevues, tout comme le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant des libéraux au Québec, Pablo Rodriguez. Radio-Canada a également sollicité le cabinet de Justin Trudeau pour une entrevue, mais la demande a été refusée.

Ceci dit, Michel Potvin affirme que le premier ministre s’est verbalement engagé à contribuer financièrement lorsqu’il est venu à Saguenay en juin.

Madame la mairesse a rencontré M. Trudeau au Cégep de Chicoutimi lors des feux de forêt. La rencontre était pour ça. Elle lui a parlé et M. Trudeau, de ce que j’ai compris, a répondu à l’affirmative , a fait savoir Michel Potvin. Il n’a pas manqué de rappeler que Saleem Sataar, un fonctionnaire du ministère de la Défense nationale qui a participé au breffage technique du 12 juillet, a admis la responsabilité de Bagotville.

Jimmy Bouchard ignorait tout

Le président de la Commission de l'environnement et du développement durable de Saguenay, Jimmy Bouchard, ignorait tout de la contamination de l’eau à La Baie avant la rencontre de la semaine dernière. Il a donc été mis au parfum de la situation en même temps que les journalistes.

Ça a été traité comme une question de santé publique. Ça a transité par la commission de la sécurité publique. Je ne remets pas ça en question. Maintenant je suis au courant, il faut se poser des questions et répondre à notre population. Il y a des gens inquiets et on veut le plus possible les rassurer ou leur donner la bonne information , a exprimé le conseiller jonquiérois.

Les appels d’offres visant l’achat de filtres en résine pour les puits où le taux de PFAS par litre d’eau atteint quatre fois les recommandations de Santé Canada seront lancés cette semaine. Les travaux devraient débuter en janvier.

Des représentants de la santé publique à La Baie

La Ville de Saguenay a notamment confirmé que la santé publique régionale sera présente lors de la séance du conseil d’arrondissement de La Baie de mardi, qui se tiendra à la bibliothèque.