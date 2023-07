La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ne lâchent pas le morceau dans le dossier du financement des travaux de l’isthme de Chignecto, la bande de terre stratégique qui relie les deux provinces.

Tim Houston et Blaine Higgs ont annoncé mardi qu’ils avaient l’intention de poursuivre le gouvernement fédéral devant les tribunaux.

Les deux premiers ministres conservateurs estiment que c’est au fédéral de payer l’intégralité de la facture du projet qui vise à protéger ce corridor par lequel transite 35 milliards de dollars de biens et services chaque année. L’isthme est fragilisé et notamment menacé par la montée des eaux.

Ouvrir en mode plein écran L'isthme de Chignecto est la bande de terre qui relie la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick et donc au reste du Canada. Photo : Radio-Canada

Selon eux, il s’agirait d’une responsabilité constitutionnelle.

On va chercher des éclaircissements et une interprétation juridique de la constitution , a assuré Blaine Higgs mardi en conférence de presse donnée à l’issue de la rencontre entre les premiers ministres de l’Atlantique et plusieurs ministres fédéraux.

En parallèle de cette poursuite, les provinces vont tout même déposer un dossier au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Ce programme fédéral pourrait prendre en charge jusqu’à 50 % des coûts. La date limite pour déposer un dossier est fixée à mercredi après-midi.

Jusqu’à maintenant, les deux premiers ministres refusaient de dire s’ils allaient soumettre un dossier et tentaient de faire plier Ottawa pour qu’il règle l’intégralité de la note.

Aujourd’hui, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse assurent qu’ il serait prudent pour nous de suivre les deux voies. L’un n’empêche pas l’autre , estime Blaine Higgs.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement fédéral et les deux provinces de la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ne parviennent pas à s'entendre pour savoir à qui appartient la responsabilité de payer la facture des travaux de l'isthme de Chignecto. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

C’est dommage que nous en soyons là. Ce n'est pas une bonne chose pour la Nouvelle-Écosse de présenter une demande dans le cadre de ce programme , a ajouté Tim Houston. Il juge que si son gouvernement doit participer à ce projet, c’est autant d’argent qu’il ne pourra pas mettre dans d’autres projets notamment dans le secteur de la santé.

Publicité

D’après les deux premiers ministres, les travaux sont désormais estimés à 650 millions. Les derniers chiffres faisaient état d’une facture de 400 millions de dollars.

Ottawa ne se dit pas inquiet par cette poursuite

Dans ce dossier, Dominic LeBlanc, ministre fédéral de l’Infrastructure, s’est montré inflexible dans le bras de fer qui l’oppose aux deux provinces. Mardi, il s’est félicité que les provinces déposent une demande de financement fédéral.

Il a également assuré n’avoir aucune inquiétude face à des litiges. Le gouvernement fédéral est poursuivi toutes les semaines. [...] On va expliquer pourquoi nous croyons que ce n'est pas une responsabilité uniquement fédérale . Il a rappelé que les deux provinces sont propriétaires de l’autoroute Transcanadienne qui passe par l’isthme de Chignecto, ce qui justifierait qu'elle participe au financement des travaux.

Le ministre fédéral n’a pas souhaité se prononcer à savoir si Ottawa financerait toujours 50 % du projet compte tenu de ces possibles augmentations. Il a dit attendre de voir la soumission finale des provinces.