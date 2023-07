Les amateurs de randonnée pourront emprunter de nouveaux sentiers dans les prochaines années dans la région. 100 nouveaux kilomètres de sentiers vont s'ajouter au Sentier national du Québec, dont certains reliant Stoneham à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Un investissement de 2,7 millions de dollars permettra la réfection de près de 500 kilomètres du Sentier national au Québec, en plus d’allonger les sentiers initiaux d’une centaine de kilomètres.

On va bien entendu améliorer le sentier existant, permettre le développement d’aménagements légers, des plateformes de camping, des abris, des refuges pour améliorer la qualité de l’expérience de randonnées [de plusieurs jours], mais aussi quatre saisons , a précisé Gregory Fayol, directeur général adjoint de Rando Québec.

L’organisation Rando Québec sera chargée du réaménagement des sentiers actuels.

C’est une opportunité incroyable pour le Québec d’être propulsé sur la carte internationale du tourisme de randonnée , a mentionné son directeur général Jean-Luc Caillaud.

Ouvrir en mode plein écran Le Sentier national du Québec s'étend sur 1650 kilomètres et traverse une bonne partie de la province. Photo : Radio-Canada

En 2022, M. Fayol critiquait le gouvernement québécois pour le manque de financement pour l’entretien, en grande partie géré par des bénévoles.

C’est quasiment la totalité des réseaux [pédestres] qui comptent sur le travail des bénévoles, parfois exclusivement , mentionnait-il au micro de Tout un matin.

Rando Québec dénonce le sous-financement de la randonnée pédestre.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Tout un matin. Rando Québec dénonce le sous-financement de la randonnée pédestre ÉMISSION ICI PREMIÈRE Tout un matin Écouter l’audio (Rando Québec dénonce le sous-financement de la randonnée pédestre. 8 minutes 5 secondes) Durée de 8 minutes 5 secondes 8:05

Après les dernières années marquées par la pandémie, mais aussi par l’explosion de l’intérêt pour les activités extérieures comme la randonnée, le développement du Sentier national devenait une évidence, a expliqué Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Entre 2019 et 2021, la popularité pour les lieux de plein air et pour les activités de plein air a augmenté de 60 %. Alors, pour nous, c’était important de s’assurer de supporter, de maintenir cet achalandage , a-t-elle expliqué en point de presse mardi.

Créé en 1974, le Sentier national au Québec compte 1650 kilomètres de sentiers et traverse neuf différentes régions de la province et plus 80 municipalités, dont Saint-Raymond.