Les surplus des friperies de Sept-Îles transformés en tapis

Les sacs de vêtements s’accumulent dans les friperies de Sept-Îles, au point que les réceptions de dons sont suspendues. Au cours des prochains jours, 40 tonnes de vêtements en surplus seront même revalorisées en tapis de voiture.

Du plancher au plafond, les étagères de Recyk et Frip sont encombrées de vêtements, d’articles de sport et d'autres accessoires. L’organisme à but non lucratif n’accepte plus les dons depuis le 16 avril.

C'était rendu dangereux. On a arrêté parce qu'on n'avait plus d'espace et que ce n'était plus sécuritaire de travailler dans ces conditions.

Le commerce a même dû louer un entrepôt pour ranger ses surplus.

Ouvrir en mode plein écran L'entrepôt de la friperie Recyk et Frip, à Sept-Îles, déborde de dons. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ouvrir en mode plein écran La friperie Recyk et Frip reçoit des vêtements, des jouets et autres objets de toutes sortes. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ouvrir en mode plein écran La friperie organise une grande vente trottoir le 22 juillet afin de se débarrasser d'une partie de son inventaire. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ouvrir en mode plein écran Recyk et Frip a offert 40 tonnes de vêtements à Volkswagen Canada, afin qu'ils soient transformés en tapis de voiture. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ouvrir en mode plein écran La friperie Recyk et Frip refuse les nouveaux dons depuis le mois d'avril tellement son entrepôt est plein. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Une situation généralisée

Le Centre de dépannage du Parc-Ferland vit une situation similaire, quoique dans une moindre mesure. La friperie peine à recevoir la cinquantaine de sacs de vêtements que la population vient porter à sa porte chaque semaine.

Publicité

C'est supposé être fermé, mais les gens viennent quand même porter des vêtements dans nos bacs de recyclage. On a opté pour accepter les vêtements quand même , souligne la directrice du Centre, Ginette Simard.

La friperie frôle sa capacité de traitement maximale. Si on en avait plus, ce serait difficile , souligne la directrice.

Elle ajoute que la moitié des dons reçus se retrouvent à la poubelle, parce qu’ils sont déchirés, usés ou décousus.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du Centre de dépannage du Parc-Ferland, Ginette Simard, reçoit une cinquantaine de gros sacs de vêtements chaque semaine. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

À la recherche de solutions

Forcé de refuser les dons depuis trois mois, Stéphane Marchand craint que la population jette ses surplus de vêtements aux rebuts.

Publicité

Recyk et Frip s’est donc associé à Recycle Textile, une entreprise qui conçoit des tapis de voiture à partir de vêtements défraîchis.

Stéphane Marchand estime que plus de 40 tonnes de vêtements seront ainsi revalorisées dans les prochains jours pour Volkswagen Canada. L'opération devrait se répéter une fois par mois à Recyk et Frip.

Depuis vendredi, des camions sont chargés pour vider les entrepôts de la friperie. Un camion sera également laissé sur place pour accumuler les dons excédentaires destinés à la récupération.

La mission de Recyk et Frip n'est pas de jeter au site d'enfouissement. C'est de réutiliser et recycler pour protéger la planète. Avec ce partenariat, on est vraiment dans la réalisation de notre mission.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de Recyk et Frip, Stéphane Marchand, craint que la population envoie ses vêtements usagés au dépotoir. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Stéphane Marchand espère pouvoir accepter de nouveau les dons d’ici deux semaines. On va pouvoir commencer à fonctionner normalement, parce que c'était rendu épouvantable, la quantité de vêtements qu'on avait un peu partout, croit-il.

Ce sera également le retour au travail des bénévoles de la friperie, qui ont dû rester à la maison le temps de vider les entrepôts. J’ai hâte de les voir et qu’ils puissent redécouvrir l’espace. Ils n'ont pas vu le plancher depuis des mois tellement que c'était envahi par les dons! lance Stéphane Marchand.

La friperie organise également une vente de trottoir samedi prochain afin d’écouler les derniers surplus.

Avec les informations de Catherine Gosselin