La Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers de VIA Rail lance une campagne d’envoi de cartes postales pour mettre la pression sur les politiciens fédéraux concernant la reprise du service ferroviaire de passagers jusqu'à Gaspé.

Le groupe a fait imprimer plus de 10 000 cartes postales illustrées d'une série de 14 photos et images de gares et du train prises au fil des ans entre Matapédia et Gaspé.

Sur chaque carte postale se trouve un texte demandant aux dirigeants fédéraux de prendre des mesures pour que le train soit remis en service jusqu’à New Carlisle en 2023 ou 2024.

On a fait faire 11 000 cartes postales qui vont être distribuées dans des boîtes bien identifiées dans des commerces, des pharmacies, des hôtels de ville, certains dépanneurs et bibliothèques pas mal sur tout le territoire , indique Gilles Lamy, l'un des porte-paroles de la coalition.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Lamy est membre de la Coalition des Gaspésiens pour l’avenir du train. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les gens vont pouvoir signer les cartes postales et les envoyer par la poste ou les remettre dans les boîtes que nous allons ramasser cet automne , ajoute cet ancien ingénieur de train de VIA Rail.

La Coalition demande aux gens de ne pas garder les cartes postales comme un souvenir ou pour leur usage personnel, mais de bien les poster ou de les déposer dans les boîtes prévues à cet effet. Le courrier destiné aux députés fédéraux est gratuit et n’a pas besoin d'être apposé d'un timbre.

Sur toutes les cartes postales qu’on va envoyer, ça dit qu’on veut le retour du train et qu'on demande à toutes les personnes qui ont la chance de le faire de signer les cartes, parce que, plus on va en avoir, plus ça va aider notre cause , ajoute Gilles Lamy.

Selon la Coalition, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, doit s’assurer que VIA Rail respecte ses engagements et son mandat d’assurer le transport sur l’ensemble du territoire, incluant dans des zones éloignées comme la Gaspésie.

Gilles Lamy rappelle que VIA Rail reçoit du financement d’Ottawa. La mission de VIA Rail Canada est de donner un service à la population , dit Gilles Lamy.

La Coalition milite depuis des années pour le retour du train de passagers jusqu’à Gaspé.

En juin, le gouvernement du Québec a annoncé 518 millions de dollars pour la réfection des voies endommagées entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé. Le gouvernement prévoit que les trains de marchandises pourraient circuler de nouveau en 2026 à Gaspé.

VIA Rail n’a pas encore indiqué si cet investissement allait permettre le retour du train de passagers en Gaspésie. La compagnie n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.