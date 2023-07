La Ville de Magog sur le qui-vive en raison du niveau du lac Memphrémagog

Le niveau du lac Memphrémagog continue à inquiéter. Actuellement, la Ville de Magog indique travailler à diminuer le niveau de l'eau du lac, qui est toujours qualifié d'inondation moyenne.

Les autorités ont fait le point mardi matin. Selon elles, le niveau de l'eau se situe toujours aux alentours de 208 m, niveau qui n'a pas bougé par rapport à lundi.

Toutefois, la pluie tombée mardi matin n'a pas aidé la situation.

Nous évacuons l'eau actuellement à une vitesse de 195 mètres cubes par seconde, soit 11 700 mètres cubes à la minute. Pour imager, c'est comme si on laissait passer 195 véhicules remplis d'eau en même temps à la seconde. La semaine passée, nous étions à 120 mètres cubes , illustre la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

Tôt en matinée, les bateaux et les quais situés entre le restaurant McDonald's et le pont Merry ont été sécurisés afin qu'ils demeurent stables malgré la force du courant , peut-on lire dans un communiqué publié par la Ville de Magog.

Bien malin qui pourrait prédire avec certitude à quel moment la situation reviendra à la normale. Présentement, c'est une science qu'on apprend. C'est du jamais vu, ce qu'on vit. Le lac ne s'est jamais comporté comme il le fait présentement. C'est quoi le niveau normal? On veut le baisser et combien de temps ça va prendre? J'aimerais vraiment le savoir. On me dit, depuis la semaine passée, cinq jours. On est rendus à une semaine aujourd'hui et il n'a pas baissé , se désole le coordonnateur des mesures d'urgence à la Ville de Magog, Sylvain Arteau.

Inquiétudes pour les marinas

Le haut niveau de l'eau amène non seulement des inquiétudes, mais aussi du découragement chez des propriétaires de marinas du lac. Pour notre marina, on a atteint notre point limite. On ne peut plus monter. Ce sont des quais flottants qui sont retenus par des chaînes qui sont tendues au maximum présentement , explique le propriétaire de la Marina Snug Harbor, Pete Turcotte.

Aussi, l'emplacement de la boîte électrique de la marina pose problème. Elle est située près de l'eau, à six ou huit pouces (15-20 cm), estime M. Turcotte. S'il y avait une vague, elle pourrait très bien entrer dans le contrôle électrique et causer des dommages , ajoute-t-il

Directives en vigueur

Pour le moment, aucune évacuation n'est prévue. La Ville de Magog a toutefois demandé aux propriétaires de 166 résidences de limiter leur consommation d'eau pour épargner la station de pompage.

Aussi, des mesures pour réduire la circulation sur le lac ont été prises. Entre autres, il est interdit de naviguer sur la rivière Magog. D'ailleurs, les rampes de mise à l'eau de la Ville sont fermées. On exhorte les gens à réduire au maximum la navigation sur le lac. Les vagues, rappelle-t-on, peuvent causer des dommages aux berges, mais aussi pour une question de sécurité. Le souhait des autorités, c'est qu'il n'y ait aucune navigation sur le lac.

De tout mon cœur, je vous demande de ne pas circuler sur le lac pour ne pas créer d'autres situations. J'en ai assez à gérer comme ça.

Si l'eau monte, qu'un quai débarque et qu'il part à la dérive, il y a des possibilités d'accident , rappelle M. Arteau.

Par contre, le bateau de croisière Le Grand Cru continue de naviguer, car il circule au centre du lac, fait peu de vagues et a diminué sa vitesse, soutient-on.

Également, les plages sont fermées, question de préserver leur état.

La Ville fera à nouveau le point mercredi matin.