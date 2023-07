Aucun dommage signalé à la suite de la tornade de lundi dans le sud de l’Alberta

La tornade qui a fait l'objet d’une alerte d’Environnement Canada était d’une faible intensité estimée à EF-0 sur l’échelle de Fujita. Signalée lundi près d'Okotoks, dans le sud de la province, elle n’a fait aucun dégât.

Environnement Canada indique que la tornade de catégorie EF-0 a été aperçue vers 14 h 45 au sud de la ville, qui se trouve à environ 20 kilomètres au sud de Calgary.

La tempête ayant engendré la tornade a apporté de la grêle et des vents puissants dans certaines parties du sud de l'Alberta. Des rafales de plus de 110 km/h ont été signalées à Tide Lake et à Sheerness. Des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong sont tombés à Okotoks et à Calgary.

La confirmation de la présence d'une tornade de faible intensité intervient moins de trois semaines après qu'une tornade de catégorie EF-4 a touché une zone rurale au nord de Calgary, où elle a détruit plusieurs maisons. Personne n'a été gravement blessé.

La tornade du 1er juillet est la plus puissante à avoir touché l'Alberta depuis la tornade meurtrière du vendredi noir qui a frappé Edmonton en 1987.

La force d'une tornade est déterminée par les dégâts qu'elle produit. L'intensité EF-0 est la plus faible sur l'échelle Fujita améliorée.

Qu’est-ce que l’échelle de Fujita améliorée?

L’échelle de Fujita améliorée est un système d’évaluation utilisé par Environnement Canada depuis 2013 pour déterminer les dégâts causés par le vent. Elle est divisée en six catégories, de 0 (faible intensité) à 5 (forte intensité), et permet d’évaluer la puissance d’une tornade grâce à 31 indicateurs de dégâts.