Les gens d’affaires de la communauté noire de l’Ouest canadien sont réunis à Vancouver pour un premier Sommet africain canadien des affaires. L’objectif est de susciter l’engagement des entrepreneurs de la communauté noire tout en brisant les barrières auxquelles ils font face.

Le directeur général par intérim de la Chambre d'affaires africaine canadienne, Tanniar Leba, voit grand : On veut mettre la communauté noire au centre de l’économie, susciter un engagement auprès de ces communautés et parler avec elles en tant qu’agent économique , a-t-il expliqué à l’émission Phare Ouest.

Le Sommet réunit plus de 200 participants du Canada, de l’Afrique et des Caraïbes, ainsi qu’une vingtaine de panélistes, lors de la rencontre tenue du 18 au 20 juillet. Les thèmes touchent, entre autres, le financement des entreprises, comment faire des affaires au Canada ou à l’étranger et les nouvelles technologies.

On veut créer cette plateforme où les gens se rencontrent, les gens parlent affaires et les gens parlent création d’emploi, opportunités, financement, où la diaspora se réunit et échange.

Une chambre d’affaires pour remplir un vide

Ce sommet est l’initiative de la Chambre d’affaires africaine canadienne, basée à Vancouver.

Tanniar Leba croyait qu’il fallait combler un vide pour la communauté d’affaires noire : Tout simplement parce qu’il y a beaucoup de choses qui se passent à l’est du Canada, il y a énormément d'initiatives. Mais dans l’ouest du Canada, nous n’avons rien.

M. Leba constate que les discussions économiques dans l’ouest du Canada sont surtout tournées vers l’Asie. Il veut donc positionner sa communauté pour qu’elles participent aux échanges, aux partenariats économiques, non seulement avec la Colombie-Britannique, mais avec les pays asiatiques.

Le premier gala de la Chambre d'affaires africaine canadienne a été présenté en 2022.

On veut mettre l’Afrique au centre des discussions, au centre des débats, parce qu’aujourd’hui l’Afrique représente un potentiel énorme au niveau économique.

L’objectif de son organisme est également de briser les barrières auxquelles font face les entrepreneurs noirs, en les formant davantage et en travaillant avec des banques, par exemple, pour ouvrir des portes.

L’immigration au coeur des discussions

Au sommet, il est également question d’immigration, notamment francophone. La Chambre des affaires dit vouloir travailler avec le Canada, aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, pour atteindre ses cibles d’immigration.

C’est important de démontrer aussi que dans la francophonie, dans des pays comme le Congo, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, il existe des personnes compétentes qui sont prêtes à venir au Canada et qui sont prêtes à venir travailler et contribuer à l’économie , précise M. Leba.

Le gala du sommet se tiendra à Surrey jeudi soir, pour souligner le fait qu’il y a une forte population immigrante dans cette ville et une diaspora africaine importante.