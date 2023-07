Grève à Hollywood : sept acteurs et actrices renoncent à Fantasia

La double grève qui sévit à Hollywood continue à se faire sentir au nord de la frontière américaine. Sept acteurs et actrices, dont Nicolas Cage, ont annulé leur présence au festival Fantasia, qui se tient du 20 au 29 juillet à 'Montréal.

Nicolas Cage devait être de passage à Montréal en fin de semaine afin de promouvoir le film Sympathy for the Devil, dans lequel il tient la vedette, et pour recevoir un prix honorifique pour l’ensemble de sa carrière au festival Fantasia.

Nous avons le regret d'annoncer qu'en raison de la grève de la SAG-AFTRA, Nicolas Cage ne pourra pas se présenter au festival le week-end prochain , a écrit Fantasia sur la page d’accueil de son site web.

Nous sommes de tout cœur avec les acteurs, les actrices et la WGA, et nous espérons que les syndicats obtiendront bientôt un accord équitable.

Publicité

Les autres interprètes ayant annulé leur présence sont Eric Roberts, qui joue dans le film Hippo; Barbara Crampton, du film Suitable Flesh, ainsi que Nick Stahl, Tamsin Topolski, Penelope Mitchell et Randy Vasquez, qui ont des rôles dans le film australien What You Wish For.

Notre site web sera mis à jour au fur et à mesure que nous recevrons des nouvelles des autres personnalités invitées, selon l'évolution de la situation , a ajouté Fantasia.

Le Festival international du film de Toronto (TIFF), qui rallie bon an, mal an plusieurs vedettes américaines, s'inquiète également de voir son tapis rouge déserté au mois de septembre.

Avec les informations de La Presse canadienne