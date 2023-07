Taylor Swift devient la femme avec le plus d’albums en 1ère position du Billboard 200

La chanteuse américaine Taylor Swift a officiellement inscrit plus d'albums en tête du palmarès américain Billboard 200 que n'importe quelle artiste féminine jusqu'ici, battant ainsi un record détenu par Barbra Streisand.

Son album Speak Now (Taylor's Version), sorti plus tôt ce mois-ci, a officiellement fait son entrée en première place du Billboard 200. Il s’agit de son 12e opus à atteindre le numéro un, alors que Barbra Streisand en avait eu 11.

Taylor Swift égale par ailleurs le record de Drake, mais se situe juste derrière Jay-Z, qui a inscrit 14 albums en première position du Billboard 200. Les Beatles en ont placé 19.

Ouvrir en mode plein écran La chanteuse Barbra Streisand Photo : Reuters / Lucas Jackson

En plus d'avoir atteint cette incroyable marque, Taylor Swift affiche la meilleure sortie d'album en 2023, avec 716 000 unités équivalentes d’album vendues la première semaine, selon la firme Luminate. Cette unité de mesure comprend les ventes traditionnelles d’albums, les téléchargements de chansons individuelles et les écoutes sur les plateformes de diffusion en continu.

Publicité

Swift a ainsi détrôné le chanteur country Morgan Wallen, dont l'album One Thing at a Time s'était vendu à 501 000 unités dans la première semaine de sa sortie, en mars dernier.

Speak Now (Taylor’s Version), nouvelle version de Speak Now (2010), est le troisième d’une série de six albums déjà sortis par le passé, mais réenregistrés par Taylor Swift dans une nouvelle version afin qu’elle puisse toucher des droits sur ses propres chansons.

La chanteuse avait entrepris cette vaste opération après que Scott Braun, magnat de l’industrie musicale, ait acquis en 2019 l'étiquette Big Machine Label Group, mettant ainsi la main sur les droits liés à plusieurs succès de Taylor Swift.