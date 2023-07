Les Flames de Calgary retirent le chandail numéro 34

Les Flames de Calgary ont indiqué qu'ils vont retirer le chandail numéro 34 du gardien Miikka Kiprusoff lors de la prochaine saison.

Le numéro de Kiprusoff sera élevé dans les hauteurs du Scotiabank Saddledome le 2 mars, quand les Flames accueilleront les Penguins de Pittsburgh.

Kiprusoff a passé 9 de ses 12 saisons dans la LNH avec les Flames.

Le gardien originaire de Turku, en Finlande, a pris sa retraite en 2013 en tant que meneur des Flames au chapitre des victoires (305), des blanchissages (41), de la moyenne de buts alloués (2,46), du pourcentage d'arrêts (,913) et des matchs disputés par un gardien (576).

Kiprusoff est également le meneur de l'équipe pour les jeux blancs en séries (6) et il occupe le deuxième rang derrière Mike Vernon, un membre du Temple de la renommée du hockey, pour les parties jouées et les victoires en séries.

Publicité

Kiprusoff a aidé les Flames se rendre en finale de la Coupe Stanley en 2004, lorsqu'ils se sont inclinés en sept affrontements contre le Lightning de Tampa Bay.

Le Finlandais a été finaliste pour l'obtention du trophée Vézina à trois occasions et a remporté cet honneur au meilleur gardien de la LNH en 2006.

Avoir mon nom et mon numéro accrochés aux côtés de ces grands joueurs des Flames, et surtout de mon ami et légendaire gardien Mike Vernon, est vraiment un moment fort de ma carrière , a dit Kiprusoff dans un communiqué.

Mes garçons, Aaro et Oskar (Paka), étaient trop jeunes pour comprendre à quel point c'était spécial de jouer dans la LNH et à quel point l'équipe et les joueurs sont importants pour les partisans de Calgary , a-t-il ajouté.

Miikka Kiprusoff a hâte de partager ce moment avec sa famille au mois de mars.